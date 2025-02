Assimilas Goïta (Photo gouv)

Depuis 2023, la révision du code minier par les autorités maliennes a transformé la donne dans le secteur des ressources naturelles. La volonté de l’État d’accroître sa part dans les retombées économiques a rapidement créé des tensions avec plusieurs compagnies internationales, dont Barrick Gold. Ce différend, marqué par la détention d’employés et la saisie d’or, a affecté à la fois l’activité minière et les recettes publiques, mettant en lumière le délicat équilibre entre souveraineté nationale et impératifs économiques. Les négociations qui se sont succédé ont finalement débouché sur un accord signé par le géant canadien, qui pourrait ouvrir la voie à la reprise des opérations à la mine Loulo-Gounkoto.

Un accord pour rompre le différend

D’après un rapport de Reuters, Barrick Gold a conclu un nouvel accord visant à mettre fin à un litige qui perdurait depuis près de deux ans. Aux termes de cet accord, l’entreprise s’engage à verser 275 milliards de CFA, soit environ 438 millions de dollars, au gouvernement malien. En échange, le constructeur du litige devra procéder à la libération de ses employés retenus, à la restitution de l’or saisi et au redémarrage des activités à Loulo-Gounkoto. L’accord, déjà signé par l’exploitant, attend désormais la validation formelle des autorités, avec une annonce officielle envisageable dès jeudi, bien que certains obstacles de dernière minute restent possibles. La dynamique de cette négociation rappelle celle d’un jeu d’échecs, où chaque mouvement stratégique vise à harmoniser les intérêts opposés.

Des enjeux économiques et opérationnels significatifs

La conclusion de cet accord intervient à un moment où le marché de l’or présente des prix remarqués, sans toutefois se traduire immédiatement par une amélioration de la performance boursière de Barrick Gold. Le dirigeant de l’entreprise avait souligné que la fermeture prolongée de la mine représentait une perte pour les deux parties, chaque semaine d’inactivité réduisant à la fois les revenus de l’État et la production attendue par les investisseurs. La baisse des prévisions de production, révisées à une fourchette inférieure par rapport aux niveaux des années précédentes, souligne l’impact opérationnel de cette interruption. Tandis que certains groupes occidentaux ont obtenu des accords en des délais relativement courts, d’autres, confrontés à des situations plus complexes, ont peiné à trouver une issue satisfaisante. Ce règlement met en lumière la tension constante entre les exigences de rentabilité des compagnies minières et les revendications d’un partage plus équitable des ressources.

Une étape vers la normalisation du secteur minier

La signature de cet accord pourrait constituer un jalon en vue d’une réorganisation des relations entre le gouvernement malien et les investisseurs étrangers. La reprise des opérations à la mine Loulo-Gounkoto permettrait non seulement de relancer l’activité industrielle, mais aussi de renforcer le contrôle étatique sur une ressource stratégique. En parallèle, cette initiative reflète les démarches entreprises par d’autres gouvernements militaires de la région, qui, par le biais de mesures juridiques et administratives, cherchent à redéfinir les règles du jeu dans le secteur des ressources naturelles. En dépassant les tensions accumulées, cette résolution offre la perspective d’un rééquilibrage susceptible d’inspirer des solutions similaires dans des pays confrontés à des défis analogues.

L’accord signé entre Barrick Gold et le gouvernement malien marque une avancée notable dans une affaire entamée lors de la révision des règles du secteur minier. En obtenant gain de cause, l’administration Goïta affirme sa détermination à optimiser les retombées économiques issues de l’exploitation des ressources. Si la mise en œuvre définitive de cet accord reste à confirmer, cette évolution devrait contribuer à restaurer la confiance des acteurs du secteur et à favoriser une reprise des activités, indispensable pour soutenir l’économie nationale.