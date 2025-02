Maghreb: ce pays augmente drastiquement ses échanges commerciaux avec l’Espagne

Pedro Sanchez (© Reuters)

Les relations économiques entre l’Europe et le Maghreb remontent à plusieurs siècles, caractérisées par des échanges commerciaux intenses à travers la Méditerranée. Cette route commerciale historique a permis l’établissement de partenariats durables, particulièrement dans les secteurs agricoles, textiles et miniers. L’indépendance des pays du Maghreb au XXe siècle a transformé ces relations coloniales en partenariats économiques modernes, marqués par des accords commerciaux préférentiels et une coopération renforcée dans de nombreux domaines.

Un bond spectaculaire des échanges bilatéraux

Les statistiques du commerce extérieur espagnol révèlent une augmentation remarquable de 143% des échanges commerciaux entre l’Espagne et l’Algérie durant les onze premiers mois de 2024. Cette croissance exceptionnelle marque un tournant décisif après deux années de ralentissement. Les exportations espagnoles vers l’Algérie ont notamment progressé de 87%, retrouvant leur dynamisme d’avant 2022. La Chambre de commerce d’Alicante, par la voix de son responsable international Luis Ferrero Roselló, confirme ce retour aux performances de 2021.

Publicité

Une diplomatie au service du commerce

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, souligne l’excellence des relations actuelles entre Madrid et Alger. Le retour de l’ambassadeur algérien en Espagne symbolise ce renouveau diplomatique, créant un environnement propice aux échanges économiques. Les rencontres régulières entre représentants des deux pays ont permis de restaurer la confiance mutuelle, essentielle au développement des partenariats commerciaux.

Des perspectives prometteuses pour les deux rives

L’Algérie modernise son cadre réglementaire pour séduire les investisseurs étrangers, notamment à travers un nouveau code de l’investissement particulièrement attractif. Les Chambres de commerce espagnoles multiplient les missions commerciales en Algérie, explorant les opportunités dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, les infrastructures et les technologies. Cette collaboration renouvelée permet à l’Algérie de poursuivre la diversification de son économie tout en offrant aux entreprises espagnoles l’accès à un marché dynamique. La stabilité politique retrouvée entre les deux pays renforce la confiance des investisseurs et favorise l’émergence de projets conjoints générateurs d’emplois.