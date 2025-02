Mali: les FAMa éliminent un important chef terroriste

Armée malienne (Michele Cattani, AFP)

Au cours des derniers mois, les forces maliennes ont démontré leur capacité à reprendre le contrôle de zones stratégiques, notamment avec la reprise de Kidal. Ces succès, comparables à la reconfiguration d’un échiquier où chaque mouvement stratégique compte, ont contribué à affaiblir les groupes armés qui opéraient dans le nord du pays. Cette dynamique positive a permis d’instaurer un climat de stabilité relative dans une région marquée par des tensions persistantes depuis 2012.

Opération ciblée dans la région de Kidal

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une opération décisive entre Tessalit et Aguel’hoc qui a abouti à l’élimination d’un chef terroriste de longue date, identifié comme Bnou Ag M’Bayarach, ainsi qu’à la neutralisation de trois de ses hommes. À l’aide de renseignements précis recueillis dans le secteur de Taglit et Abanco, les militaires ont retrouvé et détruit le véhicule utilisé lors d’une tentative de survol de l’aéroport de Tessalit quelques jours auparavant. Par ailleurs, des équipements de communication et du matériel destiné à la fabrication d’engins explosifs improvisés ont été saisis, renforçant ainsi l’impact de cette opération.

Mesures concrètes et contrôle du territoire

L’intervention dans la région de Kidal, située aux abords des frontières avec l’Algérie et le Niger, reflète une stratégie globale de sécurisation des zones affectées par l’activité des groupes extrémistes. Les actions menées ne se limitent pas à la neutralisation des individus recherchés, mais s’accompagnent également de la récupération de moyens logistiques et techniques utilisés pour alimenter les opérations terroristes. Dans un contexte où la lutte contre l’insécurité reste un défi majeur, cette opération met en évidence la volonté des autorités de Bamako de rétablir un contrôle effectif sur des territoires longtemps perturbés.

Implications sur la stabilisation régionale

L’élimination de ce chef terroriste et de ses collaborateurs envoie un signal fort quant à la capacité des forces de sécurité à agir avec précision et détermination. L’opération, qui a également permis l’arrestation de trois autres suspects dans la mine d’or d’Abanco ainsi que la détention de deux jeunes, montre que chaque action est pensée pour désorganiser les réseaux qui alimentent l’activité terroriste. Cette approche, combinant renseignement et action ciblée, pourrait contribuer à réduire les actes de coercition exercés sur les commerçants et les transporteurs, tout en rétablissant la confiance dans les zones de transit.

Si les défis restent nombreux, ces mesures concrètes illustrent une volonté de restaurer l’ordre et de protéger les populations. La neutralisation de Bnou Ag M’Bayarach représente ainsi un maillon essentiel dans une chaîne d’actions visant à renforcer la sécurité dans le nord du Mali, avec des effets potentiellement bénéfiques sur l’ensemble du territoire.