Menaces de Trump: un retour de bâton avec l’UE ?

Avant même son investiture, Donald Trump avait souvent critiqué les pratiques commerciales des partenaires européens. Pendant sa campagne, il laissait entendre que les accords établis avec l’Union européenne étaient défavorables aux États-Unis et qu’il envisagerait des sanctions à l’encontre de pays dont il jugeait les réglementations trop strictes ou trop avantageuses pour eux-mêmes. Des menaces de hausses de droits de douane avaient déjà filtré, provoquant des inquiétudes dans différentes capitales européennes et alimentant des débats sur la meilleure marche à suivre face à un dirigeant déterminé à remodeler le commerce mondial selon sa vision.

Nouveaux scénarios pour Pékin et Bruxelles

Avec le retour de Trump, certains responsables européens se demandent s’il convient de revoir la stratégie vis-à-vis de la Chine. Des ministres évoquent l’éventualité de nouer des ententes commerciales plus flexibles avec Pékin, estimant que la posture américaine actuelle encourage l’Union à se tourner vers de nouveaux partenaires. Un fonctionnaire espagnol suggère que la situation serait l’occasion de s’ouvrir davantage aux propositions chinoises et d’évaluer des pistes inédites de coopération. Toutefois, malgré ces propositions, les discussions menées au sein de l’UE ne donnent pas de signe concret d’un changement de politique. Les pressions exercées pour réorienter les liens avec la Chine ne font pas encore consensus et, jusqu’à présent, aucun accord ne semble avoir été conclu. Pour le moment, il règne une forme d’attentisme, chaque État surveillant de près la suite des mesures américaines et l’éventuelle riposte de Pékin.

Tarifs douaniers et escalade des contre-mesures

La décision de Trump d’instaurer des droits de douane sur des marchandises venues de Chine, du Canada et du Mexique a rouvert les plaies commerciales qui étaient déjà apparues durant son premier mandat. Des taxes supplémentaires de 10% s’appliquent désormais sur de nombreux produits chinois, dont ceux provenant de Hong Kong, en plus des barrières tarifaires entrées en vigueur début février. Le gouvernement chinois a réagi en imposant des droits de douane à l’importation sur l’énergie américaine, ainsi que des taxes de 10% sur divers véhicules et engins agricoles expédiés depuis les États-Unis. Dans une manœuvre considérée par certains comme un geste offensif pour protéger l’industrie sidérurgique nationale, la Maison-Blanche a également introduit une taxe de 25% sur l’acier et l’aluminium. Cette volte-face a suscité la réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a promis une riposte proportionnée afin de défendre les intérêts de l’UE.

Pressions, incertitudes et arbitrages européens

Plusieurs analystes comparent la situation à une partie d’échecs où chaque joueur tente de reprendre l’avantage. Les menaces commerciales américaines, associées aux mesures de rétorsion chinoises, placent Bruxelles dans une position délicate. Certaines capitales européennes jugent qu’un rapprochement avec Pékin pourrait soulager la pression exercée par les États-Unis, tandis que d’autres redoutent l’impact d’un tel ajustement sur la cohésion européenne et les rapports transatlantiques. Les prochains mois promettent donc d’être cruciaux pour savoir si l’Union européenne cherche à établir de nouveaux équilibres ou préfère maintenir le cap actuel. La perspective d’une Europe plus proactive dans ses relations avec la Chine n’est pas encore confirmée, mais les tensions commerciales relancées par le président américain suscitent des interrogations sur la façon de gérer des partenariats multiples. Rien n’indique qu’un consensus apparaisse rapidement, et l’UE pourrait se retrouver face à des arbitrages complexes entre le souci de préserver des liens historiques avec Washington et la nécessité d’explorer d’autres voies pour défendre ses intérêts commerciaux.

La prudence semble rester la ligne directrice des États membres, qui tentent de composer avec des annonces successives de droits de douane et des répliques tout aussi tranchées. D’un côté, certains envisagent une reconfiguration des relations extérieures et regardent Pékin d’un œil neuf. De l’autre, beaucoup refusent de se précipiter tant que la situation reste aussi incertaine. Les semaines à venir révéleront si l’Union européenne parvient à élaborer une stratégie collective face aux menaces de Trump ou si elle doit chercher de nouveaux mécanismes pour affirmer ses intérêts sans froisser ses partenaires traditionnels.