Métaux critiques en Afrique : l’Inde entre dans la danse

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Les métaux critiques représentent un enjeu très stratégique pour bon nombre de superpuissances. En effet, ces ressources minérales sont primordiales pour le processus de transition énergétique. Il en est de même pour la composition de divers équipements technologiques.

À travers le monde, il y a une course effrénée pour la recherche et le stockage des minéraux critiques. Selon divers experts, la Chine et les USA sont les pays qui mobilisent le plus de moyens colossaux pour s’assurer le stockage de ces minéraux critiques. L’Afrique possède d’immenses réserves de minéraux critiques, raison pour laquelle les plus grandes puissances s’y bousculent pour investir. C’est ainsi que l’Inde intensifie ses efforts pour sécuriser son approvisionnement en s’intéressant de près aux ressources africaines.

Publicité

Le sous-continent, qui ambitionne de renforcer son industrie technologique et énergétique, multiplie les initiatives pour investir dans l’extraction et l’exploitation de métaux stratégiques en Afrique. La superpuissance a identifié plusieurs pays africains riches en ressources minérales critiques, notamment la Zambie, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Ces nations possèdent des gisements convoités de cuivre, cobalt, lithium et terres rares, des métaux essentiels pour les batteries, les composants électroniques et les énergies renouvelables.

L’intérêt de l’Inde pour ces ressources s’inscrit dans une tendance plus large, où d’autres puissances asiatiques ont déjà noué des partenariats stratégiques avec le Mozambique, la Namibie et Madagascar. Ces collaborations visent principalement le graphite et les terres rares, éléments indispensables pour l’industrie des technologies vertes et des semi-conducteurs. L’offensive indienne dans le secteur minier africain vient compléter une relation économique déjà solide. Les échanges commerciaux entre l’Inde et l’Afrique atteignent actuellement 83 milliards de dollars par an, un chiffre en constante progression.

Ce partenariat économique pourrait encore se renforcer avec de nouveaux investissements dans l’exploitation, la transformation et l’exportation des minéraux africains vers l’Inde. Pour l’Afrique, cet intérêt grandissant représente une opportunité économique majeure. En plus des recettes issues des exportations minières, les investissements indiens pourraient favoriser le transfert de technologies, créer des emplois locaux et améliorer les infrastructures dans les pays concernés.