Mosquée fermée par le maire de Savè : Voici ce qui s’est passé

Dénis Oba Chabi - maire de Savè (photo : DR)

Le mardi 31 janvier 2025, la municipalité de Savè a pris une mesure significative en ordonnant la fermeture de la mosquée d’Agbaboué, située chez Alfa Dendi, dans l’arrondissement d’Adido. Cette décision intervient à la suite des déclarations polémiques de l’Imam Ismaïl Dosoumou, qui a critiqué de manière virulente le culte Oro, suscitant des tensions interreligieuses. En conséquence, l’Imam a été interdit de prêche sur tout le territoire communal pour une période de six mois.

Face à la gravité de la situation et aux risques de perturbation de la paix sociale, les autorités communales ont été saisies. Pour préserver l’harmonie interreligieuse, le maire Dénis Oba Chabi a pris deux mesures : l’interdiction d’accès à la mosquée d’Agbaboué et la suspension temporaire de l’Imam de toute activité de prêche. Dans une interview accordée au journal Honougbo le 3 février 2025, le maire a expliqué les motifs de cette décision. Il a souligné que les déclarations de l’Imam constituaient une menace pour la cohésion sociale et la coexistence pacifique des différentes confessions religieuses.

« Il est inacceptable de porter atteinte à une croyance. Aucune religion ne doit être considérée comme supérieure à une autre. La liberté religieuse doit être respectée par tous, et chaque croyant doit œuvrer pour la paix », a-t-il déclaré. Insistant sur la nécessité du respect mutuel entre les communautés, il a affirmé que ces mesures avaient été prises pour prévenir tout conflit interreligieux et garantir la sérénité dans la commune. Afin d’éviter une escalade des tensions, les autorités locales ont initié des discussions entre les responsables de la communauté musulmane et ceux du culte Oro.

Le maire Dénis Oba Chabi a mis en avant l’importance du dialogue et de la compréhension mutuelle pour parvenir à une résolution pacifique du différend. « Notre objectif est de favoriser la compréhension entre les adeptes des différentes confessions et de promouvoir une cohabitation harmonieuse. La liberté religieuse est un principe fondamental, et nous mettons tout en œuvre pour maintenir un climat de paix », a-t-il déclaré. Enfin, le maire a appelé la population à cultiver des valeurs telles que le respect, la tolérance et la paix. Il a réaffirmé l’engagement de la municipalité à protéger la coexistence pacifique des différentes confessions et à préserver l’harmonie sociale dans la commune de Savè.