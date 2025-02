Nigeria : la raffinerie de Dangote annonce une bonne nouvelle

Située dans la zone franche de Lekki, à Lagos, la raffinerie Dangote est un projet ambitieux visant à transformer l’industrie pétrolière nigériane. Inaugurée en mai 2023, elle s’étend sur 2 500 hectares et dispose d’une capacité de 650 000 barils par jour, en faisant la plus grande raffinerie d’Afrique et l’une des plus importantes au monde. Son approvisionnement est assuré par un réseau d’oléoducs sous-marins de 1 100 km. Avec un investissement dépassant 20 milliards de dollars, cette infrastructure ambitionne de réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburants raffinés et d’améliorer l’approvisionnement énergétique du pays. En raffinant localement l’essence, le diesel, le kérosène et le carburéacteur, elle pourrait non seulement stabiliser les prix du carburant, mais aussi renforcer la sécurité énergétique du pays.

Actuellement en phase d’accélération, la raffinerie devrait atteindre sa pleine capacité sous 30 jours, selon son directeur, Edwin Devakumar. Cette montée en puissance est une excellente nouvelle pour le Nigeria, qui, malgré son statut de grand producteur de pétrole, dépend encore largement des importations pour couvrir ses besoins en carburant. La mise en service complète de l’usine pourrait permettre au pays d’économiser plusieurs milliards de dollars en devises et de réduire sa vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial. En parallèle, Dangote Oil cherche à s’étendre sur les marchés internationaux. Une première livraison de carburant pour avions a déjà été envoyée à Saudi Aramco. L’exploration de nouveaux débouchés confirme l’ambition du groupe de jouer un rôle clé dans l’industrie pétrolière mondiale.

Outre son impact économique, la raffinerie représente une opportunité majeure en termes d’emplois et de développement. Sa construction et son exploitation ont généré des milliers d’emplois directs et indirects, contribuant à la croissance du secteur industriel nigérian. Cependant, le projet n’a pas été exempt de défis. Des retards dans sa mise en service et l’ampleur des investissements nécessaires ont constitué des obstacles majeurs. Malgré ces difficultés, la raffinerie a amorcé ses premières livraisons en 2024.