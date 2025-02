Nucléaire en Afrique: la Russie signe une feuille de route avec ce pays

La Russie, géant mondial du nucléaire civil avec son entreprise publique ROSATOM, maintient sa position dominante grâce à son expertise technologique héritée de l’ère soviétique. Forte d’un parc de 38 réacteurs nucléaires sur son territoire et d’une capacité d’enrichissement d’uranium parmi les plus importantes au monde, la Russie exporte activement son savoir-faire nucléaire, particulièrement vers les pays émergents. ROSATOM se distingue par sa capacité à proposer des solutions intégrées, de la construction des centrales à la formation du personnel, en passant par la fourniture du combustible.

Une alliance stratégique pour moderniser le secteur énergétique éthiopien

L’Éthiopie et la Russie ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration nucléaire en signant une feuille de route triennale. Cette signature, survenue lors d’un forum de haut niveau entre le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie, Belete Molla, et son homologue russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, renforce les bases posées en 2023 à Saint-Pétersbourg. Le programme prévoit notamment l’exploration du développement d’une centrale nucléaire et l’établissement d’un Centre de sciences et technologies nucléaires sur le sol éthiopien.

Des applications concrètes au service du développement

La vision éthiopienne du nucléaire dépasse le cadre énergétique traditionnel. Le ministre Belete Molla a détaillé les ambitions de son pays d’utiliser cette technologie pour moderniser plusieurs secteurs stratégiques. Dans le domaine agricole, les techniques nucléaires permettront d’optimiser les rendements et la résistance des cultures. Pour la santé publique, elles offriront de nouvelles possibilités diagnostiques et thérapeutiques. Le programme comprend également un volet formation crucial, avec l’organisation de visites techniques et le développement des compétences locales en science atomique.

L’expansion russe sur le continent africain

Cette collaboration avec l’Éthiopie illustre la stratégie d’expansion de ROSATOM en Afrique. L’entreprise russe a déjà conclu des partenariats similaires avec le Nigeria, le Rwanda, le Burkina Faso et l’Égypte. Au-delà du nucléaire, les discussions entre Maxim Reshetnikov et le commissaire éthiopien aux investissements, Zelalem Temesgen, ont abouti à des projets de coopération dans les mines, l’agriculture et les énergies renouvelables. Les deux nations prévoient l’organisation d’un forum économique pour identifier des opportunités de collaboration supplémentaires, consolidant ainsi leurs relations économiques bilatérales.