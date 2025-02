Nucléaire en Afrique : vers une nouvelle coopération internationale

© LUDOVIC MARIN / AFP

L’Afrique du Sud est le seul pays du continent à exploiter une centrale nucléaire, Koeberg, située près du Cap. Mise en service dans les années 1980, elle fonctionne avec deux réacteurs à eau pressurisée et fournit environ 5 % de l’électricité nationale. Pour faire face à la crise énergétique persistante, le gouvernement cherche à développer de nouvelles capacités nucléaires et ambitionne d’atteindre 14 500 MW d’ici 2050. Plusieurs partenaires internationaux sont envisagés, y compris la Russie et la Chine, malgré les débats suscités par le coût élevé de l’énergie nucléaire et les défis liés à la gouvernance d’Eskom, l’entreprise publique de production et de distribution d’électricité.

Le gouvernement sud-africain souhaite évaluer toutes les offres sans exclure de pays. Pretoria insiste sur le fait que la sélection des partenaires se fera sur la base de la compétitivité et de la qualité des propositions. Le pays avait auparavant un accord de coopération nucléaire avec les États-Unis, connu sous le nom d’Accord 123, mais celui-ci a expiré en 2022. Désormais, l’Afrique du Sud explore de nouvelles collaborations pour renforcer son industrie nucléaire civile. Le développement de ce secteur est perçu comme une solution pour stabiliser l’approvisionnement en électricité et réduire la dépendance aux énergies fossiles, bien que certains experts pointent les défis financiers et techniques que cela implique.

En plus de sa centrale, l’Afrique du Sud possède le Centre de recherche nucléaire de Pelindaba, géré par la Nuclear Energy Corporation of South Africa (NECSA). Ce centre joue un rôle dans la production d’isotopes médicaux et le développement des technologies nucléaires. Le pays dispose également d’importantes réserves d’uranium, bien qu’il ait démantelé son programme d’armes nucléaires après la fin de l’apartheid et ait adhéré au Traité de non-prolifération (TNP). Malgré ces ressources, le défi principal reste le financement et la mise en œuvre des futurs projets.