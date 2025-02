Or en Afrique : un investissement émirati de 375 millions $ annoncé

Photo loretlargent

Ambrosia, un fonds d’investissement des Émirats arabes unis, a signé un accord avec la société canadienne Allied Gold pour renforcer la production d’or au Mali, en se concentrant sur la modernisation de la mine de Sadiola. Cette collaboration, dans laquelle Ambrosia obtient 40 % de la mine en investissant 375 millions de dollars, vise à accroître la capacité de production et à développer les infrastructures nécessaires à l’exploitation. Le projet inclut la formation d’une coentreprise, avec Allied Gold et Ambrosia détenant chacun 50 % des parts sur les 80 % contrôlés par la société canadienne. Le gouvernement malien conserve une participation de 20 % dans l’exploitation du site. Le partenariat pourrait jouer un rôle dans la relance de la production aurifère au Mali, où la production industrielle d’or a diminué ces dernières années.

Le premier versement de 145 millions de dollars doit être effectué dès la conclusion de l’accord, prévue pour le 17 mars 2025. Grâce à cet investissement, Allied Gold prévoit d’augmenter progressivement la production annuelle de la mine de Sadiola, qui pourrait atteindre entre 200 000 et 230 000 onces dans un premier temps. À plus long terme, les partenaires envisagent d’atteindre une production de 400 000 onces par an d’ici 2028. Cette hausse de la production serait accompagnée d’une optimisation des infrastructures et des capacités de production, éléments clés pour assurer la rentabilité du projet. La durée d’exploitation estimée pour la mine est de 19 ans, avec une production annuelle moyenne de 300 000 onces, contre 193 462 onces en 2024.

Publicité

Le soutien des autorités des Émirats arabes unis et l’engagement d’Ambrosia à collaborer avec les autorités maliennes renforcent l’importance de ce projet pour les deux pays. Les Émirats cherchent à accroître leur influence dans le secteur minier africain, notamment en Afrique de l’Ouest, où le Mali possède des ressources aurifères importantes. L’accord entre Ambrosia et Allied Gold pourrait non seulement dynamiser l’industrie aurifère malienne, mais aussi attirer d’autres investisseurs étrangers dans le pays.