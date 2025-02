Pape François : les dernières nouvelles après la «crise asthmatique prolongée» 

Pape François (Photo Filippo Monteforte ©AFP)

La santé du souverain pontife suscite une vive préoccupation dans le monde entier depuis sa récente hospitalisation. Le chef de l’Église catholique, âgé de 88 ans, lutte actuellement contre une pneumonie bilatérale qui a nécessité des soins médicaux intensifs. Son état s’est considérablement aggravé ces derniers jours, entraînant une série de complications qui maintiennent le Vatican et les fidèles en alerte constante, tandis que les bulletins médicaux quotidiens sont scrutés avec attention par la communauté internationale.

Le Saint-Siège a communiqué ce mardi matin une nouvelle rassurante concernant la santé du pape François, précisant qu’il avait passé une bonne nuit. Ce bulletin intervient au lendemain d’une première annonce évoquant une « légère amélioration » de son état, bien que celui-ci demeure critique.

Cette hospitalisation, qui dure maintenant depuis douze jours, constitue la plus longue période d’hospitalisation du pontife depuis son élection en 2013. Selon les informations fournies par le Vatican lundi soir, « l’état clinique du Saint-Père, tout en restant critique, s’est légèrement amélioré. » Le communiqué précisait également qu’aucun nouvel épisode de crise respiratoire asthmatique n’avait été observé ce jour-là.

La situation s’était considérablement détériorée samedi dernier, lorsque le pape avait souffert d’une « crise asthmatique prolongée » accompagnée de problèmes hématologiques qui ont nécessité une transfusion sanguine. Le Vatican a toutefois précisé que la « légère insuffisance rénale » apparue dimanche « n’inspire pas d’inquiétude » et que l’administration d’oxygène se poursuit mais à « débit et pourcentage réduits ».

Une source au sein du Vatican avait indiqué plus tôt que le Saint-Père était en mesure de se lever et de s’alimenter normalement, qu’il ne souffrait pas et conservait un bon moral malgré les circonstances rapporte plusieurs médias internationaux depuis quelques heures.