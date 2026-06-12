Ukraine : Poutine revendique plus de 700 000 soldats russes engagés

Le président russe Vladimir Poutine a réuni ce vendredi au Kremlin un groupe de militaires participants à ce que Moscou appelle l’«opération militaire spéciale » en Ukraine, à l’occasion de la Journée de la Russie célébrée chaque 12 juin. Devant ces soldats, le chef de l’État a affirmé que la Russie dispose de « plus de 700 000 soldats » déployés dans la zone des opérations.

Cette rencontre intervient alors que la guerre se poursuit sur le terrain, malgré la lettre ouverte adressée le 4 juin par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son homologue russe. Dans ce courrier, le dirigeant ukrainien proposait une rencontre en terrain neutre, évoquant la Suisse, la Turquie ou des pays arabes comme lieux possibles, ainsi qu’un cessez-le-feu total pendant toute la durée des négociations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait répondu que Zelensky pouvait se rendre « à tout moment » à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, une option jugée inacceptable par Kiev et perçue comme un refus déguisé de la proposition. Cette absence de rapprochement diplomatique sert de toile de fond à la prise de parole de Poutine devant ses troupes.

Une progression présentée comme continue sur le front

Selon le président russe, les forces déployées avancent quotidiennement, « pas à pas, bien que pas aussi vite que nous le souhaiterions ». Il a insisté sur le rôle des unités d’assaut, affirmant qu’elles « ont toujours joué un rôle décisif dans chaque bataille et dans la fin des conflits militaires ».

Poutine a également présenté la guerre comme l’aboutissement d’une longue tentative russe de négociation avec Kiev concernant les populations russophones du Donbass, évoquant huit années d’efforts diplomatiques jugés infructueux avant le déclenchement de l’offensive de 2022. Il a déclaré à ce sujet : « Nous avons essayé de les persuader d’utiliser des moyens pacifiques pour parvenir à un accord. »

Des mesures annoncées pour les combattants

Vladimir Poutine a indiqué devant les militaires présents que le gouvernement russe travaillait sur des dispositifs destinés aux participants à l’opération militaire, incluant des programmes de formation, un accompagnement médical pour la réhabilitation des blessés et des aides au retour à l’emploi. Le président russe n’a communiqué aucun calendrier précis quant à la mise en œuvre de ces mesures. Aucune nouvelle initiative diplomatique n’a été annoncée à l’issue de cette rencontre, qui intervient au moment où les canaux de dialogue entre Moscou et Kiev restent au point mort.