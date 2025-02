Pétrole en Afrique : ce pays veut moderniser ses infrastructures

Photo Reuters

Le potentiel pétrolier du Nigeria n’est plus à démontrer. Le géant ouest-africain entend basculer dans une autre dimension grâce à l’exploitation de ses immenses réserves de pétrole. La demande mondiale ne cesse de croître et le Nigeria veut tirer le plein potentiel de cette ressource.

Le Nigeria, première puissance pétrolière d’Afrique, franchit une nouvelle étape dans sa quête de modernisation de son secteur des hydrocarbures. La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) vient d’annoncer son intention de se doter d’une flotte de pétroliers dernier cri, dans le cadre d’une stratégie ambitieuse visant à optimiser la logistique et la compétitivité du pays sur le marché international.

Publicité

Depuis plusieurs années, le Nigeria fait face à d’importants défis logistiques dans l’acheminement de son pétrole brut et de ses produits raffinés. Une dépendance accrue aux transporteurs étrangers a non seulement entraîné des coûts élevés, mais aussi une vulnérabilité face aux fluctuations du marché maritime. Avec ce projet de modernisation, la NNPC entend reprendre le contrôle de cette chaîne logistique cruciale en renforçant sa capacité de transport.

Pour concrétiser cette ambition, l’entreprise a officialisé une coentreprise entre sa filiale NNPC Shipping, la société nigériane Caverton Marine et le géant suédois Stena Bulk. Ce partenariat vise à développer une flotte performante, capable d’assurer un transport efficace et sécurisé du pétrole nigérian vers ses différents marchés d’exportation. L’implication de Stena Bulk, acteur majeur du transport maritime mondial, apporte une expertise technologique et opérationnelle précieuse. La société suédoise est reconnue pour ses navires innovants dotés de technologies de pointe en matière d’efficacité énergétique et de respect des normes environnementales.

Quant à Caverton Marine, son rôle sera d’assurer une intégration locale du projet, en apportant son expérience en navigation et en gestion des services maritimes au Nigeria. Ce partenariat symbolise ainsi la volonté de la NNPC de s’appuyer sur des compétences locales tout en bénéficiant du savoir-faire international. L’acquisition de cette flotte s’inscrit dans une vision à long terme visant à renforcer la souveraineté énergétique du Nigeria. À travers cette initiative, le pays aspire à réduire sa dépendance aux entreprises étrangères pour le transport de son or noir, tout en augmentant les revenus générés par le secteur pétrolier.