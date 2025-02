Pétrole en Afrique : découverte de nouveaux gisements dans ce pays

Photo Reuters

L’Afrique regorge d’un important potentiel en hydrocarbures. La Namibie fait partie de ces nations africaines qui sont en mesure de basculer dans une autre dimension grâce à leurs différents filons de pétrole et de gaz. Les gisements découverts dans ce pays sont inestimables. Divers experts s’accordent à dire que si la Namibie gère bien ce potentiel, il sera capable de s’asseoir à la même table de pays comme le Qatar.

Grâce à de récentes découvertes majeures, la Namibie renforce son attractivité auprès des investisseurs et ambitionne d’exploiter pleinement son potentiel énergétique. La dernière avancée en date provient de l’entreprise Custos Energy, qui a annoncé de nouvelles découvertes prometteuses sur le gisement Mopane, situé au large des côtes namibiennes.

Cette trouvaille s’inscrit dans le cadre d’une campagne exploratoire ambitieuse menée par Galp, démarrée en janvier 2025. Les récentes découvertes sur Mopane confirment une tendance initiée depuis 2023. Galp, compagnie pétrolière portugaise, avait déjà réalisé plusieurs forages fructueux sur ce bloc, renforçant ainsi la conviction que la Namibie recèle d’importantes réserves d’hydrocarbures encore inexploitées. La nouvelle annonce vient booster la dynamique d’un secteur en pleine expansion. Elle s’ajoute aux découvertes précédentes faites par TotalEnergies et Shell, qui ont révélé des gisements substantiels dans la région.

Avec plusieurs milliards de barils potentiels, la Namibie pourrait bientôt rejoindre les grands producteurs de pétrole africain. Le gouvernement namibien suit de près ces avancées et entend mettre en place un cadre réglementaire attractif pour garantir une exploitation responsable et bénéfique pour la population. Plusieurs défis restent à relever avant que la Namibie ne devienne un producteur de premier plan.

La construction des infrastructures nécessaires à l’exploitation et à l’exportation du pétrole prendra du temps. La question de la répartition des bénéfices et des retombées locales demeure également cruciale. De plus, les autorités devront veiller à une gestion environnementale responsable pour éviter les impacts négatifs sur l’écosystème maritime.