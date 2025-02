Pétrole en Afrique : les réserves d’un champ évaluées à la hausse

Photo : Reuters

Le champ pétrolier de Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar, est le premier projet d’exploitation pétrolière en eaux profondes du Sénégal. Découvert en 2014 et mis en production en juin 2024, il contient approximativement 630 millions de barils de pétrole récupérables. Woodside Energy, qui en détient 82 % des parts aux côtés de la société nationale Petrosen (18 %), pilote le développement de ce projet. L’entreprise a annoncé le 17 février 2025 une révision à la hausse des réserves du site. Dès le démarrage, la production a dépassé les attentes grâce à l’exploitation efficace des réservoirs. Une nouvelle évaluation des réserves prouvées a ajouté 16,2 millions de barils aux prévisions initiales, tandis que les réserves probables ont été revues à la hausse de 15,4 millions de barils. Cette augmentation des ressources disponibles renforce la stabilité de la production, maintenue à un niveau cible de 100 000 barils par jour.

Le développement du champ s’appuie sur un plan d’exploitation ambitieux, comprenant le forage de 23 puits, dont plusieurs sont dédiés à l’injection d’eau et de gaz pour améliorer le rendement. L’extraction est assurée par une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), permettant un traitement efficace du brut en pleine mer. En seulement six mois, la production a atteint 16,9 millions de barils, dépassant largement l’estimation initiale de 11,7 millions. Fin 2024, la production mensuelle s’élevait à 2,96 millions de barils, atteignant 3,11 millions en janvier 2025. Ces performances confirment le potentiel du site et son rôle dans l’industrie pétrolière sénégalaise.

L’exploitation du champ de Sangomar représente un levier économique pour le Sénégal, en réduisant sa dépendance aux importations de pétrole et en générant d’importantes recettes via les exportations. En assurant une production stable et en optimisant la gestion des réserves, ce projet participe au renforcement du secteur énergétique national. Par ailleurs, les infrastructures mises en place pour son développement contribuent à l’essor des hydrocarbures dans la région.