Pétrole: le Niger prend de nouvelles mesures pour sécuriser ses pipelines

Les relations pétrolières entre le Niger et la Chine remontent au début des années 2000, lorsque Pékin a commencé à investir massivement dans le secteur énergétique nigérien. La China National Petroleum Corporation (CNPC) a obtenu des permis d’exploration dans le bloc d’Agadem en 2008, marquant le début d’une collaboration fructueuse. Cette coopération a permis au Niger de devenir un pays exportateur de pétrole, notamment grâce à la construction de la raffinerie de Zinder (SORAZ) – entreprise commune détenue à 60% par la CNPC et 40% par l’État nigérien – et plus récemment du pipeline d’exportation reliant les champs pétroliers nigériens au port béninois de Sèmè-Kpodji, inauguré en 2022.

Les autorités nigériennes ont franchi une nouvelle étape pour protéger leurs infrastructures pétrolières. Le vendredi 21 février 2025 à Niamey, le Ministère de la Défense Nationale et la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ) ont officialisé leur collaboration par la signature d’accords cadre et d’application. La cérémonie, présidée par le Général de Brigade Sani Kache, Secrétaire Général du Ministère de la Défense, marque la troisième entente de ce type, après celles conclues avec WAPCO Niger et CNPC NP, confirmant une approche systématique de protection des actifs énergétiques nationaux.

Le partenariat qualifié de bénéfique pour les deux parties repose sur quatre axes fondamentaux, notamment un engagement commun visant une protection maximale des installations pétrolières et l’établissement d’un système de sécurité performant combinant l’expertise militaire nigérienne aux technologies modernes. Le représentant du Directeur Général de la SORAZ a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude envers le Ministère de la Défense pour son soutien continu, s’engageant à amplifier les efforts pour renforcer les capacités techniques des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Face aux menaces croissantes, une réponse sécuritaire adaptée

Cette initiative gouvernementale répond à une escalade préoccupante des incidents ciblant les infrastructures pétrolières. Les investissements chinois au Niger, particulièrement dans le domaine énergétique, font l’objet de menaces persistantes. Les récentes attaques contre le pipeline d’exportation du pétrole brut via le Bénin (PENB), exploité par WAPCO, illustrent cette tendance alarmante.

Le Général Kache a souligné l’importance diplomatique de ces accords, qualifiant la signature de « tournant majeur dans la coopération énergétique entre le Niger et la République Populaire de Chine. » La protection des installations pétrolières représente désormais une priorité stratégique pour Niamey, déterminé à garantir la continuité des opérations d’extraction et de raffinage sur son territoire malgré l’instabilité régionale croissante.