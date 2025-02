Pressions de Trump: déjà une mauvaise nouvelle pour la Chine

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

Durant son premier mandat présidentiel, Donald Trump avait déployé un arsenal de mesures pour contrer l’expansion économique chinoise : guerre commerciale, sanctions, restrictions technologiques et pressions diplomatiques sur les alliés. Cette stratégie agressive avait contraint Pékin à revoir certaines de ses ambitions internationales, notamment en matière d’investissements et d’exportations. Les entreprises chinoises avaient dû composer avec des tarifs douaniers punitifs et des obstacles réglementaires croissants sur le marché américain, tandis que plusieurs pays repensaient leurs partenariats avec la deuxième puissance mondiale. Cette fois-ci, de nouvelles tensions s’annoncent.

La pression américaine monte d’un cran

Le retrait du Panama du projet phare chinois des « Nouvelles routes de la soie » marque un nouveau revers pour Pékin en Amérique latine. La visite récente du Secrétaire d’État américain au Panama a précipité cette rupture avec Pékin. Le président panaméen José Raul Mulino a officiellement enclenché la procédure de retrait, donnant un préavis de 90 jours comme le stipule l’accord. Cette décision intervient dans un contexte particulier, alors que Donald Trump a récemment évoqué sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama en cas de second mandat. Les menaces du président américain semblent avoir pesé dans la balance, poussant le Panama à reconsidérer ses liens avec la Chine.

Les « Nouvelles routes de la soie » perdent du terrain

Le projet chinois, qui réunit actuellement plus d’une centaine de pays, subit un coup dur avec ce retrait stratégique. Les critiques fusent contre cette initiative accusée d’endetter les pays participants et de favoriser unilatéralement les intérêts économiques chinois. Le président Mulino lui-même a remis en question la pertinence de l’accord pour son pays, interrogeant publiquement les bénéfices concrets apportés au Panama depuis son adhésion en 2017 sous la présidence de Juan Carlos Varela.

Un tournant diplomatique majeur

L’administration américaine, par la voix de M. Rubio, a salué la décision panaméenne comme un « grand pas » vers le renforcement des relations avec Washington. Ce revirement diplomatique illustre la capacité persistante des États-Unis à exercer leur influence dans leur sphère traditionnelle d’influence. Pour la Chine, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements et à développer son réseau d’infrastructures à l’échelle mondiale, la perte du Panama représente un revers stratégique majeur, particulièrement en raison de l’importance du canal interocéanique dans le commerce maritime international.