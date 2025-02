Projet Néon: 5 milliards supplémentaires annoncés

The Line en février 2024. // Source : Neom

Dans une initiative majeure visant à diversifier son économie, l’Arabie Saoudite s’apprête à investir massivement dans l’intelligence artificielle. La société DataVolt a signé un accord de 5 milliards de dollars pour construire un centre de données IA d’une capacité de 1,5 gigawatt au sein de la mégapole futuriste Neom, plus précisément dans sa zone industrielle d’Oxagon, destinée à devenir le plus grand complexe industriel flottant au monde.

Ce projet s’inscrit dans la vision ambitieuse du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui souhaite positionner le royaume comme un acteur incontournable de l’IA, un domaine actuellement dominé par les États-Unis. Le centre de données, conçu pour être entièrement durable, vise à transformer la région en un pôle mondial d’innovation technologique et d’informatique de pointe.

Des ambitions revues face aux défis

Le projet Neom, dont la pièce maîtresse The Line doit s’étendre sur 170 kilomètres avec ses parois en miroir, fait face à d’importants défis. Les objectifs initiaux prévoyant d’accueillir un million d’habitants d’ici 2030 ont été significativement revus à la baisse, avec une nouvelle cible de 300 000 résidents, selon Bloomberg. Ces ajustements reflètent les difficultés techniques et logistiques rencontrées dans la réalisation de ce projet pharaonique.

Malgré ces obstacles, le projet avance avec l’ouverture récente de Sindalah, une station balnéaire luxueuse sur la mer Rouge, marquant la première concrétisation tangible de Neom. Cette réalisation représente une étape importante dans le développement du projet, même si des questions persistent sur les délais et les coûts qui dépassent souvent les estimations initiales.

Vision 2030 : un avenir post-pétrolier

Ce méga-projet s’inscrit dans le cadre plus large de « Vision 2030« , la stratégie saoudienne visant à préparer l’après-pétrole. En tant que premier exportateur mondial de brut, le royaume cherche à diversifier son économie à travers des investissements massifs dans les nouvelles technologies, positionnant Neom comme le symbole de cette transformation ambitieuse, mais complexe et surtout, vivement critiquée par les défenseurs de la planète et des droits humains.