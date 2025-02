RDC – Rwanda: le Tchad entre en scène et lance un appel

Présidence de la République du Tchad

Les tensions entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda remontent aux séquelles du génocide rwandais de 1994. L’afflux massif de réfugiés hutus vers l’est de la RDC, dont certains génocidaires, a créé une situation explosive dans la région. Le Rwanda a depuis mené plusieurs interventions militaires en territoire congolais, officiellement pour traquer ces groupes armés, mais aussi en soutenant diverses rebellions. Cette ingérence a alimenté une méfiance profonde entre les deux pays, exacerbée par les luttes pour le contrôle des ressources minières dans les provinces orientales de la RDC. Les accusations mutuelles de déstabilisation n’ont cessé de se multiplier, notamment concernant le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle M23.

Une nouvelle voix africaine pour la paix

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a rompu le silence sur la crise qui secoue l’est de la RDC. Sa déclaration sur les réseaux sociaux marque l’entrée d’un nouvel acteur régional dans les efforts diplomatiques pour résoudre ce conflit persistant. Le chef d’État tchadien a mis l’accent sur l’urgence humanitaire, soulignant que les populations congolaises ne peuvent plus supporter le poids d’une guerre interminable. Son intervention apporte un soutien politique significatif au président Félix Tshisekedi, tout en rappelant l’importance capitale du respect des frontières internationales.

Publicité

Vers une consolidation des initiatives diplomatiques

La prise de position du Tchad coïncide avec une intensification des efforts diplomatiques régionaux. À Dar es Salaam, les dirigeants de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont franchi une étape décisive en unifiant les processus de paix de Luanda et Nairobi. Cette fusion témoigne d’une volonté de coordonner les actions diplomatiques pour maximiser leur impact. Les deux mécanismes, auparavant distincts, combineront désormais leurs ressources et leur influence pour peser davantage dans la résolution du conflit.

L’appel aux institutions internationales

Le président Déby a appelé à une mobilisation urgente de l’Union Africaine et des Nations Unies, estimant que ces organisations doivent jouer un rôle plus actif dans la résolution de la crise. Cette demande d’intervention internationale reflète la gravité de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC. La démarche tchadienne souligne la nécessité d’une approche collective et coordonnée pour faire respecter le droit international et restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. L’implication d’un pays influent comme le Tchad pourrait contribuer à débloquer la situation et ouvrir la voie à des négociations plus constructives entre la RDC et le Rwanda.