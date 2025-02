RDC : Tshisekedi augmente les primes des soldats en zones de combat

Michele Spatari, AFP

La République démocratique du Congo fait face à une crise sécuritaire persistante, exacerbée par des tensions régionales et des attaques de groupes armés. Conscient des difficultés rencontrées par les forces armées, le président Félix-Antoine Tshisekedi a ordonné, lors du conseil des ministres du 21 février, la mise en application immédiate de mesures visant à améliorer les conditions de vie des militaires. Il a insisté sur l’augmentation des soldes et des primes de combat, en particulier pour ceux déployés dans les zones opérationnelles. La protection du territoire et la stabilisation du pays reposent en grande partie sur l’engagement des forces armées congolaises, confrontées à des conditions de travail extrêmement pénibles. Le président a également rappelé l’urgence d’une reconnaissance effective des efforts consentis par les militaires, qui, au péril de leur vie, assurent la défense de la nation.

Dans son intervention, le chef de l’État a souligné l’importance d’une prise en charge efficace des familles des militaires, en particulier celles des soldats engagés sur le front. Il a mis en avant la nécessité de garantir un statut spécial aux conjoints et aux enfants des soldats, en leur accordant un accès privilégié aux soins de santé et à l’éducation. Cette décision vise à offrir un soutien moral et matériel aux familles, souvent laissées pour compte en cas de déploiement prolongé ou de pertes humaines. La question de la solde et des primes a été abordée comme un levier pour améliorer la motivation des troupes et renforcer leur engagement. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, a affirmé que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer une mise en œuvre rapide de ces mesures, afin de prévenir toute désillusion au sein des forces armées.

Face aux conflits récurrents et aux tensions avec le Rwanda, la RDC cherche à consolider son dispositif militaire pour mieux protéger son intégrité territoriale. L’amélioration des conditions de vie des militaires s’inscrit donc dans une volonté de redonner confiance aux troupes et d’assurer une meilleure stabilité dans les régions en crise. En agissant sur plusieurs fronts, le gouvernement espère prévenir les défections, renforcer la discipline et améliorer l’efficacité des interventions militaires. Cette mesure est accueillie comme une avancée significative.