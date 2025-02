Rencontre Trump – Macron: le point sur l’Ukraine

Crédit Image : Ludovic MARIN / POOL / AFP | Crédit Média : RTL

Le conflit ukrainien, qui a débuté en février 2022, s’est transformé en une guerre prolongée avec des conséquences dévastatrices. Ce qui devait être une opération militaire limitée est devenu un affrontement majeur entre la Russie et l’Ukraine, provoquant d’importantes pertes humaines et matérielles. La scène internationale s’est polarisée, avec d’un côté les puissances occidentales fournissant armes et soutien économique à Kiev, et de l’autre des pays comme la Chine et la Corée du Nord appuyant Moscou. La situation militaire a évolué vers une relative stabilisation des fronts, avec la Russie occupant une portion significative des territoires ukrainiens à l’est et au sud.

Les contours d’une solution diplomatique se dessinent

La visite d’Emmanuel Macron à Washington ce dimanche marque une étape cruciale dans la recherche d’une issue au conflit. Le président français, reçu « très amicalement » par Donald Trump, est venu défendre l’idée d’une « paix solide et durable » en Ukraine. Le président américain, qui entretient désormais un dialogue direct avec Vladimir Poutine, s’est montré résolument optimiste en évoquant une possible fin des hostilités « d’ici quelques semaines ».

Trump a également annoncé une invitation prochaine de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, signe d’une intensification du processus diplomatique. Toutefois, la question territoriale demeure complexe. Interrogé sur la possibilité pour l’Ukraine de récupérer ses territoires perdus, le président américain a répondu avec prudence : « On verra, c’est une négociation qui ne fait que commencer […] ça sera un sujet de discussion. »

Les discussions américano-russes progressent en parallèle, comme l’a souligné Trump en évoquant ses « solides discussions » avec Poutine, qui concerneraient non seulement la fin du conflit mais aussi d’éventuels « accords économiques majeurs » entre Washington et Moscou. Cette dynamique diplomatique se poursuivra dès demain à Ryad avec une rencontre entre responsables américain et russe.

Tensions et alignements au sein du camp occidental

La mission d’Emmanuel Macron aux États-Unis reflète également les divergences stratégiques entre alliés. La France, qui met en garde contre un accord de cessez-le-feu « bâclé« , tente d’influencer l’approche américaine. Le président français a insisté sur deux points fondamentaux : la nécessité d’impliquer l’Ukraine dans les négociations et l’importance d’établir des « garanties » pour assurer une paix durable.

Cette visite intervient dans un contexte diplomatique tendu à l’ONU, où l’Assemblée générale vient d’adopter une résolution réaffirmant l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ce texte a recueilli 93 voix favorables, principalement européennes, mais s’est heurté à 18 oppositions, dont celle, notable, des États-Unis. Washington avait d’ailleurs proposé une résolution alternative, initialement dépourvue de référence à l’intégrité territoriale ukrainienne.

Malgré ces divergences, l’Europe cherche à renforcer sa position. Les nations nordiques et baltes ont récemment annoncé une augmentation de leur aide militaire à l’Ukraine, tandis que l’Union européenne prépare un sommet spécial le 6 mars pour finaliser une nouvelle enveloppe d’assistance. Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, a proposé que les 27 États membres s’engagent à fournir rapidement des missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des obus d’artillerie, bien que la Hongrie maintienne son opposition.

Entre compensation économique et nouvelle architecture de sécurité

Un aspect déterminant des négociations actuelles concerne l’accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Kiev et Washington seraient en phase « finale » de discussions sur un accord donnant aux États-Unis l’accès aux minerais ukrainiens en contrepartie d’une protection. Donald Trump a clairement exprimé sa volonté de « récupérer l’argent investi en Ukraine », mentionnant 350 milliards de dollars dépensés « sans rien recevoir en retour » et accusant l’administration Biden d’être « coupable de ça ».

Cette approche transactionnelle s’accompagne d’une réflexion sur le futur dispositif sécuritaire régional. Emmanuel Macron a déclaré que l’Europe était prête à « renforcer » sa défense, tandis que Trump s’est montré favorable à l’envoi de troupes européennes en Ukraine pour des missions de maintien de la paix après un cessez-le-feu. « Des missions de maintien de la paix, ça sera une bonne chose plutôt que tous ces morts », a-t-il affirmé, estimant que Vladimir Poutine accepterait cette présence et qu’ »une fois la paix signée, la Russie retournera à ses affaires et l’Ukraine et l’Europe aussi ».

Parallèlement, le Royaume-Uni accentue la pression sur Moscou en dévoilant plus d’une centaine de nouvelles sanctions contre des entités soutenant l’effort militaire russe. Londres cible notamment des entreprises produisant des équipements électroniques utilisés par l’armée russe, ainsi que le ministre de la Défense nord-coréen et d’autres généraux, accusés d’avoir envoyé « plus de 11.000 » soldats combattre aux côtés des forces russes.

Face à ces développements majeurs, Emmanuel Macron a réaffirmé que le soutien de la France à l’Ukraine « restera inébranlable », saluant le « courage » du pays face à l’ »agresseur » russe. Néanmoins, une nouvelle phase diplomatique semble s’ouvrir, portée par l’initiative américaine et susceptible de redessiner profondément l’équilibre géopolitique européen.