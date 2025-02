Taïwan : plusieurs ballons chinois et des chasseurs détectés en 24h

Chasseur chinois

Les relations entre la Chine et Taïwan, une île que Pékin considère comme une province sécessionniste, restent marquées par une tension persistante. Ces dernières heures, les autorités taïwanaises ont signalé la présence de plusieurs ballons chinois dans les environs de l’île, ajoutant une nouvelle dimension aux frictions déjà existantes. Ces incidents surviennent dans un contexte où la Chine intensifie régulièrement ses activités militaires dans la région, affirmant sa souveraineté sur Taïwan.

Selon le ministère taïwanais de la Défense, six ballons chinois ont été repérés dans l’espace aérien entourant l’île au cours des 24 heures ce vendredi. Ces détections s’inscrivent dans une série d’activités militaires chinoises, incluant également neuf avions de combat, six navires de guerre et deux navires officiels, observés dans la même période. Bien que la nature exacte de ces ballons n’ait pas été précisée, leur présence soulève des questions sur leur objectif et leur utilisation potentielle dans un contexte de surveillance ou de démonstration de force.

Depuis 1949, année où le gouvernement nationaliste s’est replié à Taïwan après la guerre civile chinoise, Pékin n’a jamais renoncé à ses revendications sur l’île. La Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour y parvenir. Ces dernières années, cette position s’est traduite par une augmentation significative des incursions militaires chinoises dans la zone, avec des survols fréquents d’avions de combat et des déploiements de navires de guerre.

La détection de ces ballons intervient dans un climat déjà tendu, où chaque mouvement militaire est scruté avec attention. Pour Taïwan, ces activités représentent une menace directe à sa sécurité et à sa souveraineté, renforçant les appels à une vigilance accrue et à un soutien international. De son côté, la Chine justifie ses actions en invoquant des raisons de défense nationale et de préservation de son intégrité territoriale.