Tensions avec Trump: Zelensky nie devoir 500 milliards aux USA

L’administration Trump exige actuellement de l’Ukraine d’importantes concessions en échange de la poursuite de l’aide militaire américaine. Washington réclame notamment l’accès aux ressources naturelles ukrainiennes et l’exclusion de Kiev des négociations de paix avec la Russie. Ces demandes interviennent alors que le Congrès américain bloque depuis plusieurs mois le déblocage d’une nouvelle enveloppe d’aide militaire à l’Ukraine.

Un bras de fer sur les ressources naturelles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fermement rejeté dimanche la dernière proposition américaine exigeant le versement de 500 milliards de dollars provenant des revenus des ressources naturelles ukrainiennes. « Je ne signerai pas un accord que dix générations d’Ukrainiens devront rembourser« , a-t-il déclaré, soulignant qu’avec les revenus actuels des ressources naturelles du pays, il faudrait 250 ans pour atteindre cette somme. Cette exigence américaine dépasse largement le montant total de l’aide déjà fournie par Washington, estimée à 120 milliards de dollars selon l’Institut Kiel.

Des garanties de sécurité insuffisantes

Le dernier projet d’accord présenté par les États-Unis ne contient aucune garantie concrète de sécurité pour l’Ukraine. Le mot « sécurité » a même été supprimé des versions précédentes du texte. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent affirme que la présence d’intérêts économiques américains en Ukraine dissuaderait naturellement toute future agression russe. Zelensky a réfuté cet argument en rappelant que la présence d’entreprises américaines dans l’est de l’Ukraine n’avait pas empêché l’invasion russe de ces territoires.

Une escalade des tensions diplomatiques

Les relations entre Kiev et Washington se détériorent rapidement. Trump a récemment qualifié Zelensky de « dictateur sans élections », reprenant une rhétorique proche de celle du Kremlin. Le président ukrainien a répondu avec ironie en proposant d’échanger son départ contre l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, sachant que tant Trump que Poutine s’opposent fermement à cette perspective. Malgré les pressions américaines croissantes, Zelensky maintient sa position sur les négociations de paix, insistant pour que l’Ukraine soit directement impliquée aux côtés de l’Europe, des États-Unis et de la Russie. Cette fermeté s’accompagne d’efforts diplomatiques redoublés auprès des alliés européens, avec l’organisation d’un sommet majeur réunissant plus de 30 pays pour discuter de l’aide militaire et des garanties de sécurité nécessaires à l’Ukraine.