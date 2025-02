Automobile : des scientifiques chinois annoncent une révolution majeure

Assemblage d'une batterie de voiture (AUDI AG)

Une percée majeure dans le domaine des voitures électriques a été réalisée par des chercheurs de l’Université de Pékin. Ils ont mis au point une batterie aux ions d’aluminium capable de conserver 99% de ses performances après 10 000 cycles de charge, dépassant largement les batteries lithium-ion traditionnelles qui ne supportent que 1 000 à 3 000 cycles.

Cette innovation repose sur l’utilisation d’un électrolyte solide, remplaçant le chlorure d’aluminium liquide habituel. L’équipe du professeur Wei Wang a utilisé un sel de fluorure d’aluminium peu réactif pour solidifier l’électrolyte, tandis que les électrodes ont été protégées par du carbonate de fluoroéthylène pour éviter la formation de cristaux d’aluminium.

Une technologie plus durable

Les tests ont démontré une excellente résistance de la batterie, supportant les chocs et des températures allant jusqu’à 200 degrés. L’aluminium offre également des avantages considérables : moins coûteux que le lithium, le cobalt ou le nickel, il est plus abondant et plus facilement recyclable, contribuant ainsi à une production de batteries plus durable.

Cette technologie émergente devra cependant faire ses preuves face à la technologie lithium-phosphate de fer, déjà largement adoptée par des constructeurs comme BYD. Les découvertes de l’équipe de Pékin pourraient néanmoins révolutionner l’industrie des véhicules électriques, bien que l’attente continue pour voir la première voiture équipée d’une batterie en aluminium.

Leadership chinois et perspectives

Cette innovation souligne la position dominante de la Chine dans la recherche et la production de batteries, illustrant l’intensité des efforts mondiaux pour développer des alternatives aux batteries lithium-ion. Une telle avancée, permettant aux batteries de durer aussi longtemps que les véhicules eux-mêmes, marquerait un progrès significatif en termes de durabilité et d’efficacité économique.