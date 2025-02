Tournée nationale de Talon : Reddition de comptes ou stratégie politique ?

Photo : Présidence de la République du Bénin

Après un quadrillage méthodique du territoire national par ses partisans, à travers deux récentes tournées dans les départements, les communes, les arrondissements, les villages et quartiers de ville, le président béninois Patrice Talon annonce une tournée dans les 77 communes du pays. Cette démarche, qui intervient après plusieurs mois de mobilisation politique à la base, suscite des interrogations. Est-ce un exercice démocratique légitime ou une sortie politique ? Il y a quelques mois, les proches de Patrice Talon ont sillonné le Bénin, multipliant les rencontres avec les élus locaux, les chefs traditionnels et religieux et les citoyens. Cette offensive politique, a permis de prendre le pouls du pays à tous les échelons : quartiers, villages, arrondissements et communes, mais aussi d’exposer aux populations les réalisations du régime de la rupture. Aujourd’hui, Patrice Talon passe à l’étape suivante en prenant lui-même la décision de rencontrer les populations. Selon les informations disponibles, la tournée présidentielle annoncée devrait couvrir l’ensemble des 77 communes du pays. Même s’il s’agit pour le chef de l’Etat d’échanger directement avec les Béninois sur leurs préoccupations et faire le point de l’exercice du pouvoir d’Etat ces dernières années, des observateurs y voient une redondance et surtout un affairisme politique par rapport à toutes les tournées de ces derniers mois.

Un timing stratégique

Cette tournée survient à un moment clé de la gouvernance de Patrice Talon. À quelques mois des élections générales de 2026, la dynamique politique s’accélère. Officiellement, le président béninois n’est pas concerné par une réélection, ayant lui-même inscrit la limitation du mandat présidentiel dans la Constitution révisée en 2019 à deux fois de toute la vie d’un Béninois. Toutefois, la gestion de sa succession et l’avenir de son camp politique sont au cœur des préoccupations. D’un point de vue institutionnel, cette tournée pourrait être interprétée comme un exercice de reddition de comptes, une volonté d’aller vers les citoyens pour évaluer l’impact des politiques publiques mises en place depuis 2016. Sur le terrain politique, cependant, certains y voient une manœuvre habile pour asseoir davantage son influence et positionner un dauphin en vue des prochaines échéances électorales. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

