Trump supprime les pailles en papier…. Pour le plastique

Donald Trump a signé un nouveau décret le 10 février 2025, visant à réintroduire les pailles en plastique dans l’administration américaine. Cette décision marque un revirement majeur par rapport à la politique environnementale de son prédécesseur Joe Biden, qui avait fixé l’objectif d’éliminer progressivement les ustensiles en plastique à usage unique d’ici 2035.

Depuis le bureau ovale, le président américain a vivement critiqué les alternatives écologiques, particulièrement les pailles en papier qu’il juge dysfonctionnelles. « Je les ai utilisées plusieurs fois, et parfois elles se cassent, elles explosent« , a-t-il notmment déclaré face à la presse, maintenant sa position climatosceptique et son rejet de la transition énergétique.

Un débat environnemental controversé

Le décret présidentiel qualifie la lutte contre les pailles en plastique de « campagne irrationnelle » et soulève plusieurs arguments contre leurs alternatives en papier. Selon le document, ces dernières seraient non seulement plus coûteuses et moins pratiques, mais présenteraient également des risques potentiels pour la santé humaine en raison des produits chimiques utilisés dans leur fabrication.

Dans une déclaration qui a fait réagir les défenseurs de l’environnement, le président a minimisé l’impact du plastique sur la vie marine, affirmant notamment : « Je ne pense pas que le plastique affecte beaucoup les requins lorsqu’ils se frayent un chemin dans l’océan.«

Impact sur la consommation américaine

Cette nouvelle mesure aura des répercussions significatives aux États-Unis, où les ustensiles jetables font partie intégrante du mode de vie quotidien. Dans un pays où la culture du ‘à-emporter’ et de la livraison à domicile est profondément ancrée, ce retour au plastique à usage unique soulève des questions cruciales sur l’engagement environnemental de la première puissance mondiale. Une annonce qui ne devrait pas manquer de susciter la crainte des associations et défenseurs d’un monde plus propre, plus vert.