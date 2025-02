Elon Musk règle ses comptes avec un milliardaire français

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Les échanges entre milliardaires ne sont pas toujours empreints de courtoisie, et il arrive que leurs différends s’exposent sur la place publique. C’est ce qui s’est produit récemment entre Elon Musk et Xavier Niel. Le patron de Free a évoqué son homologue américain lors d’une interview sur le plateau de « Télématin », sur France 2. Qualifiant d’abord Elon Musk de « plus grand entrepreneur du monde« , il a ensuite nuancé son propos en le décrivant comme « complexe » avant d’ajouter : « peut-être parfois un connard« .

Cette déclaration n’a pas tardé à susciter une réaction sur X, la plateforme détenue par Musk. L’homme d’affaires américain a répondu avec virulence, rappelant les démêlés judiciaires de Xavier Niel dans les années 2000. « Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ! Laissez-moi rire« , a-t-il répliqué. En réponse, Niel a opté pour l’ironie en lançant : « On va régler ça au Lidl.«

L’allusion de Musk fait référence aux accusations de proxénétisme qui ont pesé sur Xavier Niel en raison de ses investissements dans des établissements liés à l’industrie du sexe. Si l’homme d’affaires français avait été mis en examen et placé en détention provisoire pendant un mois, il a finalement été blanchi de cette charge. Toutefois, il a écopé d’une condamnation en 2006 à deux ans de prison avec sursis et une amende de 250 000 euros pour recel d’abus de biens sociaux.

Au-delà de cet échange acerbe, les deux entrepreneurs évoluent dans des secteurs stratégiques, notamment celui de l’intelligence artificielle. Une coïncidence qui prend un relief particulier alors qu’un sommet international sur l’IA se tient cette semaine à Paris, où leurs entreprises jouent un rôle clé. Reste à voir si cet affrontement verbal aura des répercussions sur d’éventuelles collaborations ou rivalités à venir.