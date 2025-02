Un boxeur meurt après un combat tragique

Le noble art du pugilat représente l’une des plus anciennes formes d’affrontement sportif, où deux athlètes s’affrontent dans un duel de techniques et de stratégies, encadré par des règles strictes. Cette discipline, qui allie force, agilité et tactique, peut parfois connaître des issues tragiques, comme en témoigne la récente disparition d’un talentueux boxeur qui a bouleversé la communauté sportive internationale.

Le monde de la boxe est en deuil après l’annonce du décès de John Cooney, survenu le 9 février 2025 à l’âge de 28 ans. Cette étoile montante des poids légers s’est éteinte suite à un combat dramatique disputé à Belfast contre le Gallois Nathan Howells. Le champion irlandais, qui défendait son titre, a succombé à une hémorragie inter-crânienne après neuf rounds d’une intensité exceptionnelle.

Son promoteur, Mark Dunlop, a partagé la nouvelle dans un communiqué empreint d’émotion, révélant que le boxeur s’est battu pendant une semaine pour sa vie avant de rendre son dernier souffle, laissant dans le deuil ses parents et sa compagne Tina. La carrière de Cooney témoignait d’un talent exceptionnel. Depuis ses débuts professionnels en 2021, il avait rapidement gravi les échelons grâce à son style explosif et sa détermination sans faille.

Son retour victorieux en octobre 2024 face au Tanzanien Tampela Maharusi, après une année d’absence due à une blessure à la main, laissait présager un avenir prometteur. Sa victoire mémorable par KO au premier round contre Liam Gaynor en novembre 2023 reste gravée dans les mémoires des passionnés de boxe. Cette tragédie ravive les questionnements sur la sécurité des boxeurs et les risques inhérents à ce sport de combat.