Un chef rebelle proche de Bazoum arrêté en Libye

Le Front patriotique de libération (FPL) représente une force d’opposition armée née dans le sillage du changement de pouvoir de juillet 2023 au Niger. Fondé par Mahamoud Sallah, ce mouvement s’est positionné contre le gouvernement dirigé par le général Abdourahamane Tiani qui avait pris le contrôle après le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Malgré cette opposition, la population nigérienne a largement manifesté son soutien aux nouvelles autorités militaires, notamment en réaction aux pressions internationales exercées sur le pays. La popularité du général Tiani s’est renforcée suite à plusieurs décisions souverainistes, dont le départ des troupes étrangères et le rapprochement avec d’autres gouvernements militaires voisins comme le Mali et le Burkina Faso.

Arrestation d’un opposant majeur aux autorités nigériennes

Mahamoud Sallah, fondateur et dirigeant du Front patriotique de libération, a été interpellé dimanche dernier à son domicile d’Al-Qatroun, en territoire libyen. Selon les informations rapportées par le média Aïr Info, basé dans le nord du Niger, cette opération aurait été menée par « des éléments de l’unité 87 de l’Armée nationale libyenne » sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, qui exerce son autorité sur les régions est et sud de la Libye.

Le FPL a implicitement confirmé cette arrestation dans un communiqué publié lundi soir, sans toutefois préciser ni le lieu ni les responsables de cette interpellation. L’organisation a néanmoins tenu à souligner que « ceux qui ont procédé à son arrestation ont eux-mêmes salué son courage et sa bravoure ».

Un mouvement rebelle dans le collimateur de Niamey

Les autorités de Niamey considèrent ce groupe comme une menace directe à la stabilité nationale et ont pris des mesures sévères à l’encontre de son dirigeant, notamment en le privant temporairement de sa nationalité nigérienne en novembre 2024, aux côtés de six autres personnalités proches de l’ancien régime. Le gouvernement nigérien n’a pas encore réagi officiellement à cette arrestation, mais pourrait demander l’extradition de Mahamoud Sallah, qu’il accuse régulièrement d’actes de déstabilisation et de terrorisme.

Ce groupe armé a revendiqué plusieurs attaques contre l’armée nigérienne dans les régions septentrionales du pays. En juin dernier, le FPL a également assumé la responsabilité d’un sabotage visant l’oléoduc transportant le pétrole de l’Agadem, dans le nord-est du Niger, vers le Bénin.