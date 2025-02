Une belle fille de Trump sera l’animatrice d’une émission

Photo d'illustration (Unsplash)

La famille Trump occupe une place centrale dans l’actualité médiatique depuis le retour de l’ancien président à la Maison-Blanche. Cette fois, c’est Lara Trump, belle-fille de Donald Trump, qui fait parler d’elle en devenant l’animatrice d’une nouvelle émission sur Fox News. Cette nomination marque une étape inédite, car aucun membre de la famille d’un président en exercice n’avait jusqu’alors occupé un tel rôle dans les médias.

Fox News, chaîne emblématique des conservateurs américains, a officialisé mercredi l’arrivée de Lara Trump à son antenne. Elle animera My View with Lara Trump, un programme hebdomadaire diffusé le samedi soir. Suzanne Scott, directrice générale de la chaîne, a salué les qualités de « communicante de talent » de la nouvelle recrue. Lara Trump, épouse d’Eric Trump, le plus jeune fils de Donald Trump, a exprimé son enthousiasme à l’idée de s’adresser directement au public américain et de mettre en lumière « ce qui fait la grandeur de ce pays ».

Publicité

Âgée de 42 ans, Lara Trump a récemment quitté son poste de coprésidente du Parti républicain. Elle possède déjà une expérience significative dans le domaine médiatique, ayant animé un podcast d’actualité depuis 2020 et collaboré avec Fox News entre 2021 et 2022. Son embauche renforce les liens déjà étroits entre la chaîne et l’ancien président, dont les relations avec les médias ont toujours été au cœur de son parcours politique.

Cette collaboration n’est pas un cas isolé. Plusieurs figures médiatiques ont fait la transition entre Fox News et l’administration Trump. Par exemple, Pete Hegseth, ancien animateur d’une émission matinale sur Fox News, est aujourd’hui ministre de la Défense, tandis que Sean Duffy, qui apparaissait sur Fox Business Network, occupe le poste de ministre des Transports. À l’inverse, Kayleigh McEnany, ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, a rejoint les rangs de Fox News après son passage dans l’administration.

Si des membres de familles présidentielles ont déjà travaillé dans les médias, comme les filles de George W. Bush et de Bill Clinton, Lara Trump est la première à le faire pendant le mandat d’un président. Cette décision soulève des questions sur les frontières entre médias et politique, tout en illustrant l’influence continue de la famille Trump sur le paysage médiatique américain. Avec cette nouvelle émission, Fox News renforce son positionnement en tant que plateforme privilégiée pour les voix proches de l’ancien président.