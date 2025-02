Uranium du Niger : vers un dialogue avec le canadien Goviex

Mine d'uranium au Niger (Orano)

Le Niger est un acteur clé du marché mondial de l’uranium, un minerai indispensable à la production d’énergie nucléaire. Depuis les années 1970, l’exploitation de l’uranium constitue un pilier de son économie, avec des gisements situés principalement dans la région d’Arlit. Toutefois, cette industrie est marquée par des défis majeurs, notamment des tensions avec les compagnies étrangères. En juillet 2024, les autorités nigériennes ont annulé le permis d’exploitation du projet Madaouela, détenu par la société canadienne GoviEx, en raison de retards dans son développement. En réponse, GoviEx a engagé une procédure d’arbitrage international en décembre 2024, affirmant que cette révocation contrevenait aux engagements pris par le Niger dans un accord signé en 2007. Cette situation a aggravé l’incertitude autour des investissements étrangers dans le secteur minier nigérien, alors même que le pays cherche à maximiser les bénéfices tirés de ses ressources naturelles.

En février 2025, lors de la conférence Mining Indaba au Cap, en Afrique du Sud, GoviEx et le gouvernement nigérien ont signé une lettre d’intention établissant une feuille de route pour des négociations visant à résoudre le différend à l’amiable. Les deux parties ont convenu de suspendre temporairement la procédure d’arbitrage pendant ces discussions. « GoviEx Uranium Inc. et sa filiale à 100 %, GoviEx Niger Holdings Ltd. annoncent avoir signé avec la République du Niger, représentée par le Ministre des Mines, une lettre d’intention définissant une feuille de route structurée. Cet accord établit un plan négocié pour parvenir à une résolution mutuellement acceptable du différend en cours concernant le projet d’uranium de Madaouela au Niger », a déclaré la société dans un communiqué. Ce compromis pourrait permettre de stabiliser le climat d’investissement dans le pays et d’assurer la continuité des projets miniers en attente.

Le projet Madaouela, qui se trouve à proximité des zones minières d’Arlit et d’Akokan, est l’un des plus importants gisements d’uranium au monde. Son développement, amorcé en 2007, a connu de nombreux obstacles, notamment en raison des changements politiques survenus au Niger. L’uranium nigérien joue un rôle fondamental dans l’approvisionnement énergétique de plusieurs pays, notamment en Europe. La France, dont le parc nucléaire repose largement sur l’uranium importé, a longtemps entretenu une coopération privilégiée avec le Niger à travers Orano, anciennement Areva. Cependant, depuis le renversement du gouvernement en 2023, les relations entre les deux pays se sont détériorées, incitant le Niger à diversifier ses partenaires commerciaux. Les autorités nigériennes ont entamé des discussions avec d’autres acteurs internationaux, notamment la Russie et la Chine, qui manifestent un intérêt croissant pour les ressources africaines. Cette réorientation pourrait redessiner la carte de l’approvisionnement en uranium et influencer les équilibres du marché mondial.