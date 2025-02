Uranium en Afrique : Global Atomic avance vers la construction de sa mine malgré les défis financiers

Mine d'uranium au Niger (Orano)

Global Atomic Corporation, société cotée en bourse, développe un projet d’extraction d’uranium au Niger, avec une ambition claire : exploiter le potentiel du gisement Dasa. Découvert en 2010, ce site de haute qualité a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour son développement. Le 5 novembre 2022, la première phase des travaux a été officiellement lancée et l’usine de transformation devrait entrer en service au premier trimestre 2026. Lors de l’African Mining Indaba, grand rendez-vous du secteur minier en Afrique, la société a échangé avec le ministre nigérien des Mines, Abarchi. Ce dernier a réaffirmé le soutien du gouvernement au projet, confirmant qu’aucune nationalisation n’était envisagée. Cette position rassure les investisseurs et témoigne d’une volonté de stabilité pour favoriser les investissements étrangers dans le secteur.

Le développement de la mine Dasa nécessite un financement important et Global Atomic cherche à lever 295 millions de dollars pour sa construction. Initialement, l’entreprise ciblait un financement aux États-Unis, mais le contexte politique récent a conduit à une réévaluation de cette stratégie. Face aux difficultés rencontrées, la société explore désormais d’autres sources de financement et multiplie les contacts avec de nouveaux partenaires internationaux. La direction reste confiante quant à l’avancement du projet et estime pouvoir fournir des précisions aux marchés avant la fin du premier trimestre 2025.

Au-delà du projet Dasa, Global Atomic a identifié trois autres gisements d’uranium au Niger. Ces découvertes ouvrent la voie à d’éventuels développements futurs, qui pourraient renforcer la présence de l’entreprise dans le pays et diversifier ses activités minières. Le potentiel du sous-sol nigérien attire un intérêt croissant, et la société prévoit d’intensifier ses évaluations pour mieux comprendre les ressources disponibles. L’uranium, utilisé dans la production d’énergie nucléaire, joue un rôle clé dans la transition énergétique mondiale, et le Niger pourrait devenir un acteur encore plus influent dans ce secteur.