USA: Gene Hackman, célèbre acteur retrouvé mort chez lui avec sa femme

Gene Hackman et sa femme (File Photo/ AP)

Géant du cinéma américain, Gene Hackman a marqué l’histoire d’Hollywood pendant plus de quatre décennies. Double lauréat aux Oscars, il s’est illustré dans des rôles inoubliables comme celui de Popeye Doyle dans « French Connection« , du shérif vengeur dans « Impitoyable » ou encore du méchant Lex Luthor dans « Superman« . Reconnu pour son jeu naturaliste et sa capacité à incarner aussi bien des personnages ordinaires que des figures d’autorité complexes, Hackman avait pris sa retraite en 2004 pour se consacrer à l’écriture de romans historiques, après avoir tourné dans plus de 80 films.

La nouvelle a bouleversé le monde du cinéma. Gene Hackman, légende hollywoodienne de 95 ans, et son épouse Betsy Arakawa, pianiste de 63 ans, ont été découverts sans vie mercredi après-midi dans leur résidence de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Leur chien a également été retrouvé mort sur les lieux. Selon les informations rapportées par The Santa Fe New Mexican et Sky News, les autorités locales n’envisagent pas la piste criminelle, bien que l’enquête se poursuive pour déterminer les causes exactes du décès.

Publicité

Un parcours atypique, des débuts modestes à la gloire hollywoodienne

Le chemin de Gene Hackman vers la célébrité fut tout sauf conventionnel. À seulement 16 ans, il mentit sur son âge pour s’engager dans les Marines. Après son service militaire, il étudia le journalisme à l’Université de l’Illinois avant de travailler brièvement comme technicien et administrateur télé. Sa vocation d’acteur le conduisit à la Pasadena Playhouse en Californie, où il rencontra Dustin Hoffman. Fait notable, tous deux furent jugés comme les élèves les moins prometteurs de leur promotion.

Leur persévérance les mena jusqu’à New York, où ils multiplièrent les petits boulots tout en courant les auditions, souvent en compagnie d’un autre acteur alors méconnu, Robert Duvall. Cette période de galère forgea chez Hackman une résilience et une authenticité qui devinrent sa marque de fabrique à l’écran.

Une fin de carrière touchante et une retraite discrète

Avant de se retirer définitivement des projecteurs en 2008, Gene Hackman avait offert au public une facette plus émouvante de son talent dans « La Famille Tenenbaum » (2001), comédie mélancolique signée Wes Anderson. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2004, dans « Bienvenue à Mooseport« , après quoi l’acteur choisit de tourner la page sur sa brillante carrière.

Les circonstances précises entourant le décès simultané de l’acteur, de son épouse et de leur animal de compagnie restent à éclaircir. « À ce stade, nous n’envisageons pas l’intervention d’un tiers comme facteur dans ces décès, cependant la cause exacte n’a pas encore été déterminée. L’enquête menée par le bureau du shérif du comté de Santa Fe est active et en cours », précise le communiqué officiel des autorités, qui ont découvert les corps mercredi vers 13h45.