Maghreb: un leader énergétique accélère son installation au Niger

Le secteur de l’électricité au Niger s’apprête à accueillir un nouvel acteur majeur. Hier, une avancée significative a été enregistrée avec la signature d’un protocole d’accord entre la compagnie nigérienne Nigelec et Sonelgaz, entreprise publique algérienne spécialisée dans la production et la distribution d’énergie. Cet accord marque une étape déterminante dans l’installation de Sonelgaz sur le marché nigérien de l’électricité et ouvre la voie à une coopération renforcée entre les deux pays dans le domaine énergétique.

Ce partenariat repose sur plusieurs axes stratégiques, notamment la mise en place d’une station de production de 40 MW, octroyée sous forme de don par la partie algérienne. Cette contribution vise à soutenir les efforts du Niger dans le renforcement de son réseau électrique, un enjeu crucial pour le développement économique du pays. Par ailleurs, l’accord englobe l’accompagnement de Nigelec dans l’extension du réseau de transport et la formation des acteurs locaux, afin d’optimiser la gestion et l’exploitation des infrastructures électriques.

L’implantation de Sonelgaz au Niger s’inscrit dans une vision plus large de diversification de ses activités en Afrique. Après Sonatrach, la compagnie nationale d’électricité devient ainsi le second groupe public algérien à s’établir sur ce marché stratégique. Cette expansion répond à une politique de développement visant les pays du Sahel, région où la demande en énergie ne cesse de croître et où le raccordement aux réseaux électriques demeure insuffisant. L’Algérie y voit une opportunité de valoriser son excédent de production et de consolider son influence économique sur le continent.

Au-delà de la production et du transport de l’électricité, cette coopération pourrait s’étendre à d’autres projets structurants. Le gazoduc transsaharien, reliant le Nigeria, le Niger et l’Algérie, en est une illustration. Ce projet de grande envergure s’inscrit dans la dynamique d’intégration économique régionale et témoigne de l’engagement des États concernés à mutualiser leurs ressources énergétiques pour une meilleure interconnexion des marchés. D’autres secteurs stratégiques, tels que le transport ferroviaire et l’exploitation des ressources minières, pourraient également bénéficier de cette collaboration.

Avec cette implantation, Sonelgaz franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de rayonnement international. L’entreprise poursuit son ambition de devenir un acteur incontournable du secteur énergétique africain, en s’appuyant sur son expertise et sa capacité à répondre aux défis liés à l’accès à l’électricité. Pour le Niger, cette coopération représente une opportunité de moderniser son réseau énergétique et de renforcer son indépendance en matière d’approvisionnement électrique, un levier essentiel pour le développement du pays.