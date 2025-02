USA: Trump prépare un coup de massue contre plusieurs pays

© REPORTERS

La menace d’une tempête protectionniste plane sur l’économie mondiale. Donald Trump a dévoilé son intention d’imposer des droits de douane de 25% sur l’ensemble des importations canadiennes et mexicaines, une décision qui bouleverserait profondément les relations commerciales nord-américaines. Cette annonce survient alors que l’administration Trump a déjà mis en place des tarifs douaniers de 25% sur l’acier et l’aluminium, touchant notamment l’Union européenne, ainsi qu’une taxe supplémentaire de 10% sur les produits chinois.

La riposte internationale s’organise

Le président américain Donald Trump devrait bientôt annoncer une nouvelle liste de droits de douane visant tous les pays qui taxent les importations américaines. Cette mesure, promise pour cette semaine, constitue une riposte directe aux réactions internationales face aux précédentes taxes américaines. L’administration Trump étudie notamment l’application de droits de douane spécifiques sur les voitures, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Les experts s’interrogent sur la méthode choisie : un taux uniforme facilement applicable de 10 ou 20%, ou des barèmes différenciés par pays, une option techniquement plus complexe compte tenu des 186 États membres de l’Organisation mondiale des douanes.

Une onde de choc économique mondiale

L’Union européenne prépare sa contre-offensive. Les ministres du Commerce des 27 États membres se réunissent en visioconférence pour élaborer leur réponse aux taxes américaines sur l’acier et l’aluminium. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a promis une réaction ferme, particulièrement face aux mesures touchant le Mexique et le Canada. Les sidérurgistes européens pressent Bruxelles d’agir rapidement pour protéger le marché européen d’un possible afflux d’acier à bas prix. La Chine a déjà mis en œuvre des mesures de rétorsion contre les taxes supplémentaires américaines.

Des conséquences économiques majeures

Les entreprises américaines tirent la sonnette d’alarme concernant l’impact de ces guerres commerciales sur leurs chaînes d’approvisionnement. Elles anticipent déjà une répercussion partielle des coûts sur les consommateurs. Pour mettre en œuvre ces nouvelles mesures tarifaires, Trump pourrait recourir à la loi sur « l’état d’urgence économique », déjà utilisée précédemment pour justifier des taxes douanières envers la Chine, le Mexique et le Canada, contournant ainsi l’autorité traditionnelle du Congrès en matière douanière.