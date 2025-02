USA : Zelensky reçoit un sévère avertissement du VP JD Vance

Kent Nishimura/Getty Images

Les tensions diplomatiques entre Kiev et Washington ont atteint un nouveau palier après les déclarations du président ukrainien concernant le président américain Donald Trump. Volodymyr Zelensky avait accusé le chef de la Maison Blanche d’être influencé par la propagande russe, le décrivant comme vivant dans « un espace de désinformation russe ». Cette sortie médiatique a provoqué une réaction immédiate et ferme de l’administration américaine, notamment par la voix du vice-président JD Vance.

Une stratégie de communication désastreuse

Le vice-président américain JD Vance a vivement critiqué l’approche adoptée par le dirigeant ukrainien. Selon lui, les attaques publiques de Zelensky envers le président Trump produiront l’effet inverse de celui recherché. Lors d’un entretien accordé au site The National Pulse, Vance a souligné que cette stratégie de communication constituait une erreur majeure, qualifiant de « scandaleux » le fait que le président ukrainien s’en prenne « à la seule raison d’être de son pays ». Le vice-président a également pointé du doigt les conseillers de Zelensky, estimant que ce dernier recevait de « très mauvaises recommandations« .

Publicité

L’escalade verbale entre Washington et Kiev

La situation s’est considérablement dégradée après que le président Trump a qualifié Zelensky de « dictateur sans élections » sur son réseau social Truth Social. Le président américain n’a pas hésité à minimiser le parcours du dirigeant ukrainien, le décrivant comme « un comédien au succès modeste » ayant persuadé les États-Unis d’investir 350 milliards de dollars dans un conflit « qui ne pouvait pas être gagné« . Trump est allé jusqu’à affirmer, sans fondement, que l’Ukraine aurait déclenché le conflit avec la Russie.

Les répercussions diplomatiques

Les déclarations de JD Vance révèlent une transformation profonde des relations entre les États-Unis et l’Ukraine. Le vice-président a rappelé que Kiev devait composer avec la réalité politique actuelle : « Il n’a plus affaire à l’ancien président Joe Biden ni à l’administration Biden. Il a affaire avec Donald Trump et l’administration Trump. » Cette mise au point diplomatique intervient alors que l’Ukraine fait face à une offensive russe depuis février 2022, et que le mandat de Zelensky, initialement prévu jusqu’en mai 2024, se trouve prolongé par les circonstances exceptionnelles du conflit. Des millions d’Ukrainiens ont dû fuir leur pays, ajoutant une dimension humanitaire critique à cette crise diplomatique.