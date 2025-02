Voitures en Afrique : ce pays veut réduire l’importation, voici pourquoi

Photo Cédrick Aïtchedji

Le gouvernement nigérian a décidé de restreindre les importations de véhicules étrangers dans le but de dynamiser son secteur automobile local. Cette décision a été révélée par le ministre nigérian de l’Industrie lors de l’inauguration du Groupe de travail sur la révolution industrielle à Abuja. Selon lui, l’objectif est de renforcer l’économie du pays en cessant de soutenir la création d’emplois à l’étranger. L’idée est de prioriser la production nationale afin d’offrir davantage de possibilités d’emploi au sein du pays. Le ministre a exprimé sa volonté de voir des entreprises internationales comme Toyota investir davantage dans l’assemblage local, contribuant ainsi au développement de l’industrie automobile nigériane. Cette mesure a été adoptée pour réduire la dépendance du Nigeria aux produits étrangers et à favoriser la création d’emplois durables sur son territoire.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de mettre fin à la position de simple consommateur que le pays occupe actuellement sur le marché mondial. Le Nigeria, selon lui, ne doit pas continuer à importer des véhicules tout en ne développant pas ses propres capacités industrielles. Ce changement de cap aurait des répercussions importantes sur l’économie nationale, car la promotion de la production locale serait un levier pour stimuler la croissance industrielle et réduire le chômage. Le ministre a évoqué l’importance d’encourager l’émergence d’entreprises locales capables de rivaliser avec les grandes marques étrangères. En soutenant des projets d’assemblage et de fabrication de véhicules sur place, le Nigeria pourrait se positionner comme un acteur dans le secteur automobile africain, tout en limitant sa dépendance aux importations.

Ce projet pour l’industrie automobile nigériane s’accompagne d’un discours sur la nécessité de refonder l’économie du pays. Le ministre a appelé à une « révolution industrielle » qui placerait le Nigeria sur une trajectoire de développement durable et autonome. Il a déclaré que son objectif était de ne pas laisser cette génération se contenter d’une économie de consommation, mais au contraire, de mener des actions concrètes pour transformer l’industrie. À travers cette initiative, le gouvernement espère que le Nigeria ne sera plus perçu comme un simple marché pour les produits étrangers, mais comme une nation capable de produire et d’exporter des biens.