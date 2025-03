Afrique : 133 millions $ pour moderniser un aéroport

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

La Guinée équatoriale affiche sa volonté de moderniser son secteur de l’aviation civile et de se positionner comme un hub aérien stratégique en Afrique centrale. Cette ambition se concrétise avec la modernisation de l’aéroport international de Bata, dont les nouvelles infrastructures témoignent d’un engagement fort en faveur du développement économique et de la connectivité régionale.

Pour mener à bien ce projet, le pays a bénéficié d’un soutien financier majeur de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), qui a investi 80 milliards FCFA (133 millions de dollars). Cette enveloppe a permis la construction d’un terminal flambant neuf, inauguré en octobre 2024. Avec une superficie de 43 578 m² répartie sur trois niveaux, cette nouvelle installation a la capacité d’accueillir jusqu’à 1,91 million de passagers par an, marquant ainsi une étape décisive dans le renforcement des infrastructures aéroportuaires du pays.

Ce projet s’inscrit dans une vision plus large de transformation du secteur aérien équato-guinéen. En modernisant ses équipements et en s’appuyant sur des partenariats solides, la Guinée équatoriale vise à dynamiser son trafic aérien, améliorer l’expérience des voyageurs et attirer davantage de compagnies internationales.

Le développement de l’aéroport de Bata pourrait également avoir un impact positif sur le tourisme et les échanges commerciaux, renforçant ainsi l’attractivité du pays sur la scène régionale et internationale. Avec cette avancée majeure, la Guinée équatoriale démontre sa volonté de s’inscrire dans la modernité et d’offrir à ses citoyens ainsi qu’aux acteurs économiques un cadre propice aux échanges et à la croissance.