Afrique : 600 millions $ pour accroître l’offre de logements

Face à une crise du logement qui touche des millions de Nigérians, le gouvernement fédéral met en place un fonds ambitieux de 650,5 millions de dollars pour faciliter l’accès à la propriété. Cette initiative vise à répondre au déficit estimé à 28 millions d’unités en proposant des prêts hypothécaires plus accessibles à la population.

Selon les informations relayées par Bloomberg, ce programme repose en partie sur un financement concessionnel de la Banque mondiale, via l’Association internationale de développement (IDA). Ce prêt, d’une durée de 40 ans, permettra de réduire le coût des emprunts pour les futurs propriétaires et d’accélérer la construction de nouveaux logements.

Le manque d’infrastructures et le coût élevé des matériaux de construction ont longtemps freiné le développement du secteur immobilier au Nigeria. En renforçant le financement du logement, les autorités espèrent stimuler l’offre et encourager la construction à grande échelle, tout en soutenant les ménages à revenus modestes.

Au-delà de l’aspect social, cette initiative s’inscrit également dans une dynamique de croissance économique. Le secteur immobilier représente un levier stratégique pour la création d’emplois et l’attraction d’investissements étrangers. En facilitant l’accès au crédit immobilier, le Nigeria cherche ainsi à dynamiser son marché intérieur et à favoriser un développement urbain plus inclusif.

Si ce projet suscite de nombreux espoirs, son succès dépendra de la mise en place de mécanismes efficaces pour garantir la transparence dans l’attribution des fonds et éviter les dérives bureaucratiques. Toutefois, avec cet engagement financier sans précédent, le Nigeria semble prêt à relever le défi du logement et à offrir à des millions de ses citoyens la possibilité d’accéder à un toit décent.