Afrique : ce pays ambitionne d’employer 100000 jeunes dans ce domaine

Photo d'illustration : un champ de maïs

Le secteur de l’Agriculture est pourvoyeur de nombreuses opportunités. Les données montrent que le continent africain possède les terres arables les plus vastes de la planète. Le Nigeria, qui est un géant pétrolier, possède aussi un gigantesque potentiel agricole.

Dans un contexte économique où la diversification devient une nécessité, le Nigeria choisit de renforcer son secteur agricole comme moteur de croissance et d’emploi. Avec une contribution de 22 % au PIB et une main-d’œuvre agricole représentant environ 34 % de la population active, le pays voit en l’agriculture une opportunité stratégique pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Publicité

L’un des projets phares de cette dynamique est le Programme national de production agricole, initié par l’État du Niger. Le 5 mars dernier, Niger Foods, entreprise publique sous le contrôle du gouvernement de cet État, a signé un accord avec l’Autorité nationale de développement des terres agricoles et le ministère du Développement de la jeunesse. L’objectif est d’intégrer 100 000 jeunes nigérians dans des activités agricoles, leur offrant ainsi une alternative durable face au chômage.

Si les détails des filières agricoles concernées n’ont pas encore été précisés, le programme vise à structurer des chaînes de valeur performantes, tout en attirant des investissements pour moderniser le secteur. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large portée par l’État du Niger qui, depuis l’an dernier, multiplie les partenariats avec des investisseurs locaux et étrangers pour développer l’agriculture et l’agro-industrie.

Ce programme traduit une volonté politique plus large : faire du Nigeria une puissance agricole capable de répondre à ses besoins alimentaires et de renforcer ses exportations. En capitalisant sur l’énorme potentiel de ses terres arables et de sa jeunesse, le pays pourrait non seulement améliorer sa sécurité alimentaire, mais aussi générer des revenus substantiels à travers des filières à forte valeur ajoutée.