Afrique : ce pays veut mobiliser 1 milliard $ pour des projets routiers

Les infrastructures routières jouent un rôle important dans la bonne marche de l’économie. Aux quatre coins de l’Afrique, des politiques sont mises en place pour construire des infrastructures de qualité. Le Kenya par exemple possède une vision en la matière.

Face aux défis liés à l’entretien et à l’expansion de son réseau routier, le Kenya franchit une nouvelle étape en mobilisant des ressources financières inédites. Le Kenya Roads Board (KRB) vient d’obtenir l’aval du gouvernement pour émettre une obligation de 1,04 milliard de dollars, une initiative qui marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de financement des infrastructures.

L’objectif principal de cette émission obligataire est de régler les arriérés dus aux entreprises adjudicataires de divers chantiers routiers à travers le pays. Plusieurs projets essentiels ont subi des retards en raison de problèmes de trésorerie, affectant non seulement la fluidité du transport mais aussi l’activité économique dans plusieurs régions.

Selon des sources locales, l’opération, prévue pour le mois prochain, sera orchestrée par la Trade and Development Bank (TDB). Ce choix témoigne de la volonté du Kenya de s’appuyer sur des institutions financières régionales pour diversifier ses sources de financement et réduire sa dépendance aux prêts traditionnels.

Au-delà du règlement des dettes envers les grandes entreprises, cette levée de fonds s’inscrit dans un programme plus large visant à apurer les dettes de l’État envers les petites et moyennes entreprises (PME). De nombreuses entreprises locales, sous-traitantes des grands chantiers routiers, ont été durement affectées par ces retards de paiement. Le gouvernement kényan veut ainsi restaurer la confiance des acteurs du secteur et stimuler l’investissement privé dans les infrastructures, un levier essentiel pour la croissance économique du pays.

Cette approche pourrait inspirer d’autres nations africaines confrontées aux mêmes défis de financement des infrastructures. En adoptant des outils financiers modernes, le Kenya cherche à renforcer son attractivité pour les investisseurs et à accélérer la modernisation de son réseau routier, indispensable à son ambition de devenir un hub économique en Afrique de l’Est.