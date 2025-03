Afrique : ce pays vise une production de 12,7 millions de tonnes de ciment

Le Cameroun s’engage dans une transformation majeure de son secteur du ciment, avec pour ambition d’atteindre une capacité de production de 12,7 millions de tonnes par an. Cette montée en puissance s’appuie sur la construction de nouvelles infrastructures industrielles et l’arrivée d’acteurs de premier plan, témoignant d’une volonté claire de renforcer l’autosuffisance du pays et de répondre à la demande croissante en matériaux de construction.

Parmi les projets phares, la cimenterie Sino Africaine (Sinafcim) se distingue avec une capacité annoncée d’un million de tonnes par an. À ses côtés, Central Africa Cement (CAC) et Yousheng Cement viennent compléter l’arsenal industriel qui propulsera le Cameroun parmi les principaux producteurs de ciment de la région. Cette dynamique traduit un double enjeu : réduire la dépendance aux importations et accompagner le développement des infrastructures nationales, essentielles à la croissance économique.

Avec ces investissements stratégiques, le Cameroun ne se contente pas d’augmenter sa production. Il entend aussi favoriser une compétitivité accrue sur le marché sous-régional, en visant notamment l’exportation vers les pays voisins. En modernisant son industrie cimentière, le pays pose ainsi les bases d’un essor économique durable, où le secteur du bâtiment et des travaux publics pourra pleinement s’appuyer sur une production locale robuste et fiable.