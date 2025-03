Afrique : la France signe un nouvel accord bilatéral avec ce pays

La Zambie et la France viennent d’officialiser un partenariat visant à intensifier leur coopération dans plusieurs secteurs prioritaires, en mettant particulièrement l’accent sur la santé publique. Ce nouvel engagement bilatéral a été scellé par la signature d’une déclaration d’intention entre les deux gouvernements. L’information a été publiée sur le compte X du ministère zambien des Affaires étrangères le mercredi 26 février 2025. L’accord prévoit de développer des projets communs pour améliorer la prévention, le diagnostic et la gestion des maladies, en ciblant notamment les pathologies infectieuses qui pèsent lourdement sur le système de santé zambien. La France s’engage à apporter son expertise technique ainsi qu’un soutien financier pour renforcer la recherche médicale locale et encourager la production nationale de médicaments. Cette collaboration vise à réduire la dépendance de la Zambie aux importations de produits pharmaceutiques, tout en consolidant les capacités de son industrie de la santé. Parallèlement, les deux pays ambitionnent de mettre en place des programmes de formation destinés aux professionnels de la santé, afin d’élever le niveau de compétence des équipes médicales locales et d’assurer une meilleure prise en charge des patients.

Au-delà de la santé, cette coopération élargie englobe également d’autres secteurs pour le développement économique et social de la Zambie. Dans le domaine agricole, la France accompagnera la Zambie dans la mise en œuvre de projets durables, favorisant une agriculture plus résiliente face aux aléas climatiques. Ces initiatives viseront à améliorer la productivité des exploitations locales, à promouvoir des techniques agricoles adaptées aux périodes de sécheresse récurrentes et à renforcer la sécurité alimentaire nationale. En s’appuyant sur l’expertise française dans le domaine de l’agroécologie et de la gestion des ressources en eau, la Zambie espère moderniser son secteur agricole tout en créant des opportunités économiques pour les communautés rurales. La transition énergétique constitue également un pilier central de cette coopération. Les deux pays travailleront ensemble pour accélérer le développement des énergies renouvelables, diversifier les sources d’énergie du pays et améliorer l’accès à une électricité fiable, en phase avec les objectifs environnementaux et économiques de la Zambie.

La dimension culturelle et sportive n’a pas été oubliée dans ce partenariat. Des programmes d’échanges culturels seront mis en place pour valoriser la richesse artistique zambienne et encourager les collaborations entre créateurs, artistes et institutions culturelles des deux pays. Le sport, levier de cohésion sociale et d’opportunités pour la jeunesse, bénéficiera lui aussi de projets conjoints, notamment pour développer les infrastructures sportives, soutenir la formation de jeunes talents et structurer des réseaux professionnels dans différentes disciplines. À travers cette déclaration d’intention, la Zambie et la France entendent poser les bases d’une coopération durable, ancrée dans des objectifs concrets de développement mutuel.