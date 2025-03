Afrique : relance d’un projet de compagnie aérienne nationale

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le Ghana relance son projet de compagnie aérienne nationale après plusieurs tentatives infructueuses. Depuis la disparition de Ghana Airways en 2004 et l’échec de Ghana International Airlines en 2010, le pays n’a plus de transporteur national, laissant les compagnies étrangères dominer le marché. Africa World Airlines (AWA), compagnie privée fondée en 2010, assure des liaisons domestiques et régionales, mais le gouvernement souhaite aller plus loin en créant un transporteur national capable de concurrencer les grandes compagnies africaines. Un nouvel appel à manifestation d’intérêt sera bientôt lancé pour attirer des investisseurs prêts à soutenir ce projet. L’État entend cette fois s’appuyer sur un modèle économique viable, en évitant les erreurs du passé, notamment les accords avortés avec Ethiopian Airlines et EgyptAir.

Le projet a pour objectif de structurer un secteur aérien plus compétitif et autonome. Au-delà de la création d’une compagnie, le gouvernement veut renforcer l’ensemble de l’écosystème aérien ghanéen, notamment par le développement des infrastructures et des services associés. L’aéroport de Ho, sous-exploité, pourrait être transformé en centre de formation et en un pôle technique pour accompagner cette expansion. L’État cherche aussi à mieux relier l’aérien au ferroviaire et au maritime. Parallèlement, la finalisation de la ligne ferroviaire Tema-Mpakadan et les projets de transport sur le lac Volta témoignent de cette volonté d’intégration des différents modes de circulation.

Le gouvernement insiste sur la nécessité d’un processus rigoureux et transparent pour garantir la réussite de cette nouvelle compagnie aérienne. La sélection des investisseurs et des partenaires sera essentielle pour assurer la viabilité du projet et éviter les échecs passés. Pour le moment, aucun calendrier précis n’a encore été fixé pour l’exécution de ce projet.