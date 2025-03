Afrique: top 3 des villes gastronomiques du continent

Certaines villes du continent africain se distinguent par leur richesse gastronomique, rivalisant avec les destinations culinaires les plus prisées à l’échelle mondiale. En 2025, trois métropoles africaines se démarquent particulièrement dans un classement international qui évalue la diversité, la qualité et l’accessibilité de l’offre culinaire.

Parmi les villes africaines les mieux classées, Le Cap en Afrique du Sud occupe une place de choix. Réputée pour la créativité de sa scène gastronomique, elle séduit tant par ses produits locaux que par l’ingéniosité des chefs qui réinterprètent la cuisine traditionnelle avec une touche contemporaine. Ce dynamisme culinaire lui vaut la quatrième place mondiale, confirmant son attractivité pour les amateurs de bonne chère.

Lagos, au Nigeria, s’illustre également par une offre variée qui conjugue saveurs locales et influences internationales. La cuisine nigériane, portée par des plats emblématiques comme le jollof rice et les suyas, est plébiscitée pour son authenticité et sa richesse gustative. Cette reconnaissance met en lumière la vitalité gastronomique de la ville, où les marchés animés et les restaurants raffinés cohabitent harmonieusement.

Enfin, Marrakech, au Maroc, complète ce trio de tête africain. Sa cuisine, ancrée dans un patrimoine culinaire ancestral, séduit par l’utilisation subtile des épices et la diversité de ses mets, des tajines aux pastillas. L’ambiance envoûtante de ses souks et la qualité de son hospitalité contribuent à renforcer son attractivité culinaire sur la scène mondiale.

Ce classement, établi par Time Out, repose sur les avis des habitants et des experts gastronomiques qui ont évalué chaque ville selon dix-huit critères, incluant la convivialité des lieux, l’innovation culinaire et l’accessibilité des prix. Une seule ville par pays a été retenue, garantissant ainsi une représentativité équilibrée du continent. La reconnaissance de ces destinations témoigne du rayonnement croissant de la gastronomie africaine et de son influence grandissante dans le paysage culinaire mondial.