Afrique : un célèbre groupe gospel des années 90 annonce son grand retour

Makoma, le groupe congolais de Gospel a bercé le quotidien de millions d’africains dans les années 90. Le groupe avait toutes les cartes en main pour aller à la conquête du monde grâce à un style unique en son genre. Cependant, le groupe va se disloquer aux débuts des années 2000 pour diverses raisons.

Après des années de silence et des tentatives de reformation partielles, le groupe est enfin de retour, au grand complet. L’annonce de cette reformation totale a électrisé les réseaux sociaux et ravivé la nostalgie des fans, qui n’osaient plus espérer revoir un jour la formation légendaire réunie sur scène. Mieux encore, le groupe prévoit un concert exceptionnel le 24 octobre prochain à Paris, et laisse planer le mystère sur un éventuel nouvel album.

Révélé à la fin des années 90, Makoma s’était rapidement imposé comme un phénomène musical unique en Afrique. À une époque où le gospel africain peinait à se moderniser, le groupe a su apporter une touche novatrice en mêlant sonorités pop, dance et RnB à des chants inspirés par la foi chrétienne. Leur style, accompagné d’une énergie débordante et de chorégraphies entraînantes, a transcendé les frontières.

Des titres comme « Butu na Moyi » et « Yoka Mbela » ont marqué toute une génération, leur permettant de séduire un public bien au-delà du continent africain. Mais alors que le succès prenait une ampleur internationale, la formation a connu des tensions internes qui ont conduit à sa séparation en 2004. Depuis, plusieurs tentatives de retour ont eu lieu, notamment en 2023, mais elles étaient incomplètes en raison de l’absence de Nathalie Makoma, la voix emblématique du groupe. On espère que l’unité sera totale au sein du groupe.

Avec Nathalie Makoma à la lead vocal, la fratrie est de nouveau soudée pour offrir aux fans un concert qui s’annonce grandiose. L’annonce de leur show à Paris a immédiatement déclenché une vague d’enthousiasme, et les spéculations vont bon train. Cette reformation marque-t-elle simplement une tournée nostalgique ou est-ce le début d’un nouveau chapitre musical pour Makoma ? Après deux décennies d’absence, Makoma est prêt à enflammer la scène une nouvelle fois et à renouer avec son public. Les billets risquent de s’arracher en un temps record, tant l’attente était grande.