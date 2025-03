Afrique : un chanteur honoré, une première pour un artiste d’Afrique Noire

Rema (Photo DR)

Le phénomène musical nigérian Rema continue d’écrire l’histoire. L’artiste, déjà mondialement reconnu pour son influence dans l’essor de l’Afrobeats, vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en devenant la première personnalité d’Afrique noire à faire la couverture du prestigieux magazine Rolling Stone. Un exploit qui témoigne de l’impact grandissant de la musique nigériane sur la scène internationale.

De son vrai nom Divine Ikubor, Rema s’est imposé comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Depuis son explosion sur la scène musicale avec « Dumebi » en 2019, il n’a cessé de repousser les limites de l’Afrobeats, un genre qui séduit désormais un public bien au-delà des frontières africaines. Avec des tubes planétaires comme « Calm Down », qui a connu un succès retentissant aux États-Unis et en Europe, il est devenu l’une des figures de proue de cette révolution musicale.

La présence de Rema en couverture de Rolling Stone n’est pas anodine. Ce magazine, référence incontournable de l’industrie musicale, célèbre ainsi l’essor fulgurant de l’Afrobeats, qui s’impose comme un phénomène global. Ce choix illustre également le rôle central du Nigéria dans cette expansion, avec des artistes comme Burna Boy, Wizkid ou Tems qui contribuent à redéfinir les standards de la musique populaire mondiale.

En mettant Rema à l’honneur, Rolling Stone reconnaît non seulement son ascension fulgurante, mais aussi l’influence grandissante des sonorités africaines sur l’industrie musicale. Un signal fort qui confirme que l’Afrobeats n’est plus un simple courant musical régional, mais une force incontournable qui façonne le son de demain. Au-delà de sa musique, Rema incarne une nouvelle génération d’artistes africains audacieux et ambitieux.

Son style unique, mêlant rythmes traditionnels, sonorités futuristes et une signature vocale envoûtante, séduit un public toujours plus large. L’artiste ne cache pas ses ambitions, il veut propulser l’Afrobeats au plus haut niveau, tout en restant fidèle à ses racines. Dans son entretien avec Rolling Stone, il revient sur son parcours, ses inspirations et sa vision d’un genre musical en perpétuelle évolution.