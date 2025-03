Afrique: voici les 5 pays avec la plus grande surface agricole

Dan Meyers - Unsplash

L’agriculture demeure le pilier économique fondamental du continent africain, employant près de 60% de sa main-d’œuvre et contribuant à environ 23% de son PIB total. Au-delà des simples statistiques économiques, elle représente un vecteur essentiel de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté et de développement rural. Malgré les défis climatiques, le manque d’infrastructures et la volatilité des marchés internationaux, le potentiel agricole africain reste largement inexploité, avec seulement 20% des terres arables cultivées. Les récentes initiatives panafricaines comme le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA) témoignent d’une volonté politique croissante de transformer ce secteur en moteur de croissance inclusive.

Les géants agricoles du continent

Selon Business Insider africa, parmi les nations africaines, certaines se distinguent par l’étendue considérable de leurs terres agricoles. Le Soudan occupe la première position avec 112,664 millions d’hectares dédiés à l’agriculture. Cette superficie impressionnante s’explique notamment par les vastes plaines fertiles irriguées par le Nil et ses affluents, permettant une diversification des cultures malgré les conditions arides prévalant dans certaines régions.

L’Afrique du Sud arrive en deuxième position avec 96,341 millions d’hectares. Le pays, reconnu pour son agriculture commerciale avancée, bénéficie d’une grande variété de zones climatiques favorisant aussi bien l’élevage extensif que les cultures de rente comme la vigne, les agrumes et le maïs.

Le Nigeria complète le podium avec 69,808 millions d’hectares. Premier producteur agricole d’Afrique de l’Ouest, le pays mise sur la diversification de ses cultures vivrières et commerciales pour réduire sa dépendance aux exportations pétrolières.

Des défis communs malgré l’abondance des terres

Le Tchad et le Niger, respectivement quatrième et cinquième de ce classement avec 50,338 et 46,595 millions d’hectares, partagent des caractéristiques similaires. Ces deux nations sahéliennes doivent composer avec l’avancée du désert et les variations pluviométriques extrêmes qui menacent leur potentiel agricole.

Malgré ces vastes étendues, les cinq pays font face à des problématiques communes: faible mécanisation, accès limité aux intrants de qualité, vulnérabilité aux changements climatiques et difficultés d’accès aux marchés. La modernisation des pratiques agricoles et l’adoption de technologies adaptées représentent des enjeux cruciaux pour transformer ces immenses superficies en véritables leviers de développement économique et de sécurité alimentaire.

Les investissements dans les infrastructures rurales, les systèmes d’irrigation et la recherche agronomique constituent désormais des priorités pour ces nations aux ressources foncières abondantes mais encore insuffisamment valorisées.

Voici la liste complète des 5 pays africains avec la plus grande surface agricole au monde:

Soudan – 112,664 millions d’hectares Afrique du Sud – 96,341 millions d’hectares Nigeria – 69,808 millions d’hectares Tchad – 50,338 millions d’hectares Niger – 46,595 millions d’hectares

Ces cinq nations représentent à elles seules une part significative des terres agricoles du continent africain, chacune avec ses propres défis et opportunités spécifiques en matière de développement agricole.