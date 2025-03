Afrique : voici les cinq pays les plus démocratiques en 2024

En 2024, l’Indice de la démocratie de l’Economist Intelligence Unit (EIU) révèle que l’Afrique demeure un continent largement marqué par des régimes autoritaires. Sur les 54 pays du continent, seule la République de Maurice se distingue comme une « pleine démocratie« , avec un score de 8,23 sur 10. Maurice est suivie par d’autres nations comme le Botswana, le Cap-Vert, l’Afrique du Sud et la Namibie, qui se classent en tant que « démocraties imparfaites ». Ce classement repose sur une évaluation rigoureuse de cinq critères essentiels : le processus électoral, le pluralisme politique, la participation citoyenne, les libertés civiles et le fonctionnement du gouvernement. Le manque de libertés politiques et la domination des partis uniques ou des régimes autoritaires caractérisent une grande partie de l’Afrique, où 27 pays sont gouvernés par des régimes autoritaires.

La République de Maurice, classée parmi les 20 premières démocraties mondiales, incarne un modèle de stabilité politique en Afrique. Depuis son indépendance en 1968, elle a su maintenir un système parlementaire solide et respectueux de l’État de droit. Les élections libres et transparentes, ainsi que des alternances politiques pacifiques, ont contribué à renforcer sa démocratie. La presse y est libre et la société civile participe activement au débat public, créant ainsi un environnement propice à une gouvernance transparente et responsable. Ces éléments ont favorisé un développement économique impressionnant, solidifiant la position de Maurice comme un exemple à suivre pour d’autres nations africaines.

En revanche, de nombreux pays africains restent confrontés à des défis démocratiques importants. Le Botswana, bien qu’évalué comme une « démocratie imparfaite », bénéficie de la stabilité de ses institutions. Le pays a connu une transition pacifique vers l’indépendance en 1966, et depuis lors, il organise des élections régulières. Toutefois, le Botswana demeure dominé par un seul parti politique, le Botswana Democratic Party, ce qui pose la question de la diversité politique. La liberté de presse et l’État de droit sont relativement respectés et le pays bénéficie d’un faible niveau de corruption par rapport à d’autres pays du continent. Le Cap-Vert, qui a abandonné son régime à parti unique en 1991, se distingue également par des alternances politiques régulières et pacifiques, ainsi que des institutions démocratiques solides. L’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté de la presse contribuent à sa stabilité démocratique, bien que le pays fasse face à des défis liés à la petite taille de son marché politique.

L’Afrique du Sud et la Namibie, bien qu’étant des démocraties, montrent des signes de fragilité. L’Afrique du Sud, qui a émergé de l’apartheid en 1994, continue de jouer un rôle de leader en matière de droits et de libertés. Cependant, la corruption et les tensions politiques internes ternissent son paysage démocratique. Le parti dominant, l’ANC, fait face à une opposition croissante, et bien que la justice et les médias exercent un rôle important, des problèmes de gouvernance demeurent. La Namibie, pour sa part, jouit d’une stabilité politique et respecte les principes démocratiques, mais elle souffre d’une concentration du pouvoir et de critiques sur le manque d’alternance politique.