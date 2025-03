Agriculture au Maghreb: bonnes nouvelles pour ce pays

Photo de James Baltz sur Unsplash

L’agriculture représente un pilier économique fondamental pour les pays du Maghreb, où elle joue un rôle crucial tant sur le plan social qu’économique. Dans cette région caractérisée par des climats variés allant du méditerranéen au désertique, l’agriculture emploie une part significative de la population active et contribue substantiellement au PIB. Historiquement, ces pays ont dû faire face à de nombreux défis comme la dépendance aux importations alimentaires, la vulnérabilité aux aléas climatiques et la nécessité de moderniser leurs techniques agricoles. La sécurité alimentaire constitue ainsi une priorité stratégique majeure pour ces gouvernements qui cherchent à réduire leur dépendance extérieure, particulièrement dans un contexte mondial d’instabilité des prix des denrées alimentaires.

Des avancées significatives vers l’autosuffisance alimentaire

L’Algérie réalise des progrès considérables dans sa quête d’indépendance alimentaire. Selon les organisations internationales citées par le ministre de l’Agriculture, le pays a déjà atteint 75% d’autonomie dans les produits agricoles. Cette évolution marque un tournant après des années de forte dépendance aux importations qui grèvent lourdement le budget national.

Publicité

Le statisticien et expert agricole Laâla Boukhalfa estime que les importations de produits alimentaires essentiels coûtent annuellement près de 10 milliards de dollars à l’Algérie, un montant considérable qui justifie l’attention nouvelle portée aux cultures stratégiques. Il souligne particulièrement les initiatives dans le Grand Sud algérien, où la culture des céréales et des oléagineux se développe, notamment via une collaboration italo-algérienne pour la culture du blé dur.

Les résultats récents sont encourageants, avec une production céréalière dépassant 50 millions de quintaux l’an dernier. Les prévisions pour la saison en cours sont encore plus prometteuses, notamment grâce à des ressources en eau favorables et mobilisables pour l’irrigation.

Expansion des zones cultivables et perspectives d’avenir

L’Algérie mise fortement sur l’extension de ses surfaces irrigables pour dynamiser sa production agricole. Lors d’une visite officielle à M’sila, le ministre algérien de l’Agriculture a prévu une augmentation significative des terres irriguées, passant de 2,1 millions d’hectares actuellement à 3 millions dans les années à venir, tout en affirmant sa conviction que 2025 apportera des résultats agricoles supérieurs aux années précédentes.

Cette ambition s’accompagne d’une stratégie claire centrée sur les cultures considérées comme essentielles à la sécurité alimentaire nationale. Les progrès déjà réalisés témoignent de l’efficacité des politiques agricoles combinant modernisation technique, exploitation des potentiels régionaux et diversification des cultures.

Publicité

Perspectives régionales: l’Algérie dans la dynamique maghrébine

Dans le panorama agricole maghrébin, l’Algérie emboîte le pas au Maroc qui a lancé depuis 2008 son Plan Maroc Vert, transformant profondément son secteur agricole. Si le Maroc a misé sur les cultures à haute valeur ajoutée et l’agriculture d’exportation, notamment dans les filières maraîchères et fruitières, l’Algérie semble privilégier une approche centrée sur l’autosuffisance en produits de base.

Cette complémentarité pourrait bénéficier à toute la région. Le Maroc a démontré sa capacité à développer des filières compétitives à l’international, tandis que l’Algérie, avec ses vastes territoires exploitables dans le Sud et ses ressources hydriques, pourrait devenir un grenier à céréales important. Les deux pays font face à des défis similaires concernant la gestion de l’eau, l’adaptation au changement climatique et la modernisation des exploitations.

À terme, une coopération agricole renforcée entre pays maghrébins permettrait d’optimiser leurs atouts respectifs et de réduire collectivement leur dépendance aux importations. Les innovations techniques comme l’agriculture de précision, déjà en développement au Maroc et qui commencent à apparaître en Algérie, ouvrent des perspectives prometteuses pour une agriculture plus productive et durable dans l’ensemble de la région.